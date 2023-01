Farcry 7 serait en cours de développement avec une surprise

L’activité récente chez Ubisoft est loin d’être rose. Appel à la grève, grosse réduction des moyens alloués à la production et annulation de projets à la pelle, l’heure est à la dépression pour le développeur français. Malgré tout, la firme compte bien rester un poids lourd de l’industrie. De nombreux jeux AAA sont toujours prévus dans un futur plus ou moins proche, comme Avatar: Frontiers of Pandora, ou un très attendu jeu Star Wars en open-world. Une autre bonne nouvelle aurait été dévoilée par le patron d’Ubisoft, Yves Guillemot, lors d’une réunion interne cette semaine : Farcry 7 en serait aux premiers stades de son développement, accompagné d’un autre jeu Farcry orienté multijoueurs, qui ne serait pas une extension, mais bien un épisode à part entière.

Peu d’autres informations à se mettre sous la dent pour le moment, mais il semblerait que les deux jeux devaient ne former qu’un, avant que la maison mère ne décide de séparer le projet en deux parties distinctes. Actuellement, Farcry 7 serait connu en interne sous le nom de Project Blackbird, et aurait été confié à la filière Ubisoft Montreal. Le futur jeu multijoueur, développé par Ubisoft Toronto, porterait lui le nom de code Project Maverick. Selon Insider Gaming, les deux jeux pourraient se dérouler dans le même environnement, en Alaska, et sortir approximativement au printemps 2025. Un temps long donc, mais rappelons que Farcry 6 est sorti il y a moins de deux ans.

Un jeu uniquement multijoueurs serait une nouveauté pour la licence, mais serait parfaitement ancré dans l’ère du temps. Le dernier opus comprenait un mode campagne coopératif en ligne, mais ne proposait pas de mode compétitif, ce qui semble être l’ambition affichée pour ce nouveau projet. De plus, la vue à la première personne adoptée depuis les premiers jeux, le gameplay intuitif et les grandes étendues naturelles proposées depuis les débuts de la saga semblent être une solide base de travail.

Une chose est certaine, même si nous sommes loin de l’arrivée de ces deux jeux, et que beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts, il s’agira là des premiers jeux Farcry développés uniquement pour la nouvelle génération, et on peut d’ores et déjà imaginer qu’ils ne seront disponibles que sur PS5, Xbox Series et PC. Les deux jeux seraient développés sous Snowdrop Engine, moteur qui a notamment permis de développer la série The Division, et sera utilisé pour les futurs jeux Avatar et Star Wars. Exit donc le moteur Dunia qui avait accompagné la saga Farcry jusqu’à présent. Qu’est-ce qui vous attirerait le plus à l’heure actuelle ? Une nouvelle aventure Farcry solo, ou la version multijoueurs ?