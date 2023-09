Projet Voltage – Hatsune Miku devient dresseuse de Pokémon !

Si on croise une franchise à succès avec une autre franchise à succès, est ce qu’on obtient un résultat à méga-succès ? C’est en tous cas probablement les espoirs des créateurs du Projet Voltage, une initiative qui fait se rencontrer les Pokémon et Hatsune Miku, à la croisée de l’illustration, de la musique, et un peu de la communication quand même…

Pokémon est un jeu vidéo qui est né en 1996. Hatsune Miku est un logiciel de synthèse vocale né en 2007. Deux contenus qui ont connecté et enrichi à la fois le monde réel et le monde virtuel.

L’événement tient d’abord à une exposition virtuelle qui s’installe progressivement sur le réseau social X (ex-Twitter). Depuis le 4 septembre et jusqu’au 28 septembre, une nouvelle illustration mettant en scène Hatsune Miku dans l’univers Pokémon est postée chaque jour de la semaine. Ce sont en tout 28 œuvres qui seront publiées, signées de 6 artistes différents, à la fin du mois.

Puis, quand toutes les illustrations auront été postées, le projet passera à sa deuxième phase, la musique. Hatsune Miku étant en premier lieu une chanteuse virtuelle, rien de plus naturel ! C’est une compilation de 18 titres, chacun accompagné d’un clip, qui sera égrainée, titre par titre, et qui seront eux aussi postés sur le compte X du Projet Voltage à partir du 29 septembre.

18 producteurs Vocaloid (le logiciel qui héberge la voix d’Hatsune Miku et de ses amis chanteurs virtuels) présenteront chacun un titre, et chacun de ces morceaux aura en commun de contenir des samples issus des jeux Pokémon. On connaîtra la liste des producteurs impliqués le 28 septembre, date de publication de la dernière illustration.

Que faut-il voir derrière ce projet ? Une initiative de fans enthousiastes ? Une façon de braquer les projecteurs sur les deux licences entre deux actus ? Une opération marketing au long cours qui cache un autre projet dans lequel se croiseraient Pikachu et la Vocaloid ? Peut-être un peu de tout cela ?

Tandis que les Pokémon font parler d’eux via une nouvelle série animée, on retrouvera Hatsune Miku dès le printemps 2024 (au Japon tout du moins) sur Nintendo Switch, puisqu’elle sera, après Kenshiro, la prochaine figure de proue du jeu de sport Fitness Boxing. Un concours est d’ailleurs actuellement tenu par Crypton Future Media (qui possède la licence Hatsune Miku) pour sélectionner les créations (musique, mais aussi illustrations ou costumes…) qui figureront dans le jeu. Le concours est ouvert au monde entier…