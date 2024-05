Preview Schim – Un étonnant puzzle-flatformer !

Un peu en amont de sa présentation publique via le SteamFest et son carrousel de démos, nous avons été invités à découvrir Schim, un drôle de jeu de plateformes, ou plutôt un flatformer (de « flat », soit plat, en anglais, pour ceux qui ont passé les cours de LV1 au café d’en face à jouer à la belotte), puisque toute l’aventure se passe au niveau du sol.

On y joue en effet une petite créature d’ombre, qui pourrait ressembler à une sorte de reinette façon cartoon, arrachée à son objet. Parce que quand on dit qu’elle est faite d’ombre, c’est du premier degré : l’ombre, comme celle qui se projette au sol selon les conditions d’éclairage ! Notre petite grenouille noire va donc vouloir retrouver l’ombre qu’elle est sensée occupée, mais ne pourra évidemment pas se déplacer dans les zones lumineuses, au risque de disparaître.

Telle un Sam Fisher, on bondit ainsi d’ombre en ombre pour atteindre des objectifs ponctuels nous permettant de nous rapprocher de l’ombre originelle. On pourra profiter des mouvements de certains personnages, embarquer dans l’ombre d’un jogger ou d’un cycliste pour qu’il nous emmène quelques dizaines de mètres plus loin, ou trouver des objets déplacés (un sac à dos abandonné dans un bac à sable, un vélo jeté dans la marre…) pour que ceux-ci reprennent leur place et créent en même temps des nouvelles ombres qui nous permettront de progresser.

Le design « fait à la main », quelque part entre l’album jeunesse et le schéma professionnel, quasiment monochrome (même si la couleur dominante change à chaque niveau) peut rappeler des jeux comme Echochrome (PSP, 2008) ou plus récemment How to say Goodbye.

Débuté comme un projet de fin d’étude, les premiers concepts ont attiré l’attention et Schim est devenu un « vrai » jeu. Il faut noter qu’il est signé des noms de ses deux créateurs, Ewoud van der Werf et Nils Slijkerman, et non pas d’un studio, le jeu ayant été réalisé seulement à quatre mains. Les quelques minutes durant lesquelles nous avons pu découvrir le jeu nous ont semblé plutôt cool, reste à savoir si le titre saura renouveler ses mécaniques sur la longueur.

Schim sort le 18 juillet prochain sur absolument tous les supports, y compris les consoles d’ancienne génération.