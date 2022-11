Preview Like a Dragon Ishin ! – Le tranchant d’antan

En attendant le 22 février 2023, huit ans jour pour jour après la sortie de l’opus original de Like a Dragon : Ishin, nous avons pu brièvement parcourir le futur remake du jeu dans une phase de nuit, nous plongeant en plein milieu de l’intrigue du jeu. Ce fut pour nous l’occasion parfaite de parcourir la ville de Kyo, de flâner dans ses boutiques, et de nous initier au système de combat du jeu.

« À la fin de la période Edo, le Japon, autrefois dirigé par les samouraïs, entre dans une ère de troubles.

Les Shishi, en grand nombre, qui souhaitaient construire une nation autour de l’Empereur, se sont réunis à Kyoto avec pour idéaux de renverser le Shogunat et d’expulser les étrangers. Au sein de leur groupe, sans désir de changer le monde, se trouvait un homme qui ne vivait que pour la vengeance : Sakamoto Ryoma.

Afin de venger son mentor, il cache son identité et se fond dans la ville de Kyoto, devenant un membre du Shinsengumi, un groupe d’assassins notoirement connu sous le nom de Loups de Mibu. »

Dans Like a Dragon: Ishin, vous incarnez donc Sakamoto Ryomo dans un récit de vengeance, soupoudré de séquences cinématographiques faisant honneur au septième art japonais.

Vous retrouverez dans le jeu les mécaniques désormais bien huilées de la série des Yakuza, variant entre moments de dialogues, d’exploration et de combats. Sans être époustouflant graphiquement, ce remake aura le mérite de remettre au goût du jour un épisode qui n’aura pas quitté la contrée du soleil levant, et de le rendre accessible au plus grand nombre.

Ces premiers instants avec Sakamoto Ryoma auront été fort agréables, bien que trop courts pour nous faire un avis valable sur le jeu. L’histoire semble prenante et le gameplay efficace. Le combat contre Izo Okada, concluant cette démo, nous aura entièrement satisfait, laissant deviner le sombre passé de notre héros, et son futur encore plus noir.

Des différents jeux que nous avons pu essayer lors de cette frêle édition de la Paris Games Week, Like a Dragon : Ishin ! est un des rares qui aura su nous convaincre. Remake valable dans une période où ce genre de jeu foisonne à tort, il sort clairement du lot et ne sera pas dénué d’arguments pour vous donner envie d’y jouer en début d’année prochaine.