Preview Dragon Ball: The Breakers – Première approche convaincante

Durant le mois de novembre 2021, nous apprenions le développement d’un curieux nouveau jeu Dragon Ball. Si nous sommes toujours heureux de pouvoir replonger dans l’univers du célébrissime manga d’Akira Toriyama, l’annonce du genre en revanche nous avez pour le moins surpris, pour ne pas dire refroidi. En effet, Dragon Ball: The Breakers se présente comme un jeu multijoueur asymétrique dans lequel les survivants devront affronter les méchants iconiques de l’univers. Une sauce Dead by Dealight que nous avions peine à assimiler au lore de Dragon Ball. Suite aux premières sessions de bêta fermée, nous avons pu poser nos mains sur ce nouveau titre afin de voir de quoi il en retourne.

Dragon Ball: The Breakers prend place dans le même multivers que les épisodes Xenoverse et nous pouvons retrouver la Police du Temps permettant de relier tous les arcs de la saga. Si nous pensions pouvoir choisir parmi les personnages principaux, le jeu nous propose plutôt de créer son propre protagoniste, un survivant qui se retrouvera coincer sur une carte tandis qu’un ennemi essaiera de détruire cette dernière en traquant quiconque s’opposant à ses sombres desseins.

La comparaisons avec Dead by Daylight est évidente puisque l’équipe des sept survivants auront différentes tâches à accomplir pour fuir les lieux. Il en va de même pour le méchant qui devra éliminer tous les autres joueurs dans le temps imparti ou avant qu’ils ne prennent la fuite. Fort heureusement la comparaison s’arrête là et le titre prend un virage différent puisque les survivants peuvent récupérer des armes ou obtenir la transformation dragon pour prendre l’apparence de divers héros afin de vaincre l’ennemi commun.

Le déroulement de la partie suit différente étapes, en commençant par la phase de recherche dans laquelle les survivants doivent trouver et placer des clés dans les cinq zones de la carte pour activer la super machine temporelle. Une fois le système d’allumage de celle-ci activé, les survivants devront défendre la machine pour pouvoir s’échapper. Si la machine est détruite durant cette phase par le méchant, la phase d’évasion commence et oblige les survivants à utiliser la machine temporelle d’évasion.

Il est impératif pour les survivants de fouiller chaque caisse pour trouver des objets pouvant améliorer le niveau de transformation, des boules de cristal ou encore des armes. Que serait un jeu Dragon Ball sans la possibilité d’invoquer Shenron ? Ainsi, une fois les sept boules de cristal rassemblées, Shenron pourra exaucer un vœu permettant d’augmenter la puissance de votre transformation dragon au niveau maximal ou en augmenter d’un niveau celle des alliés.

Dès les premières parties, notre préférence se tournera vers le choix du camp de l’ennemi. Pour le moment nous n’avons pu essayer que Cell, mais Freezer et Buu rejoindront le titre à sa sortie. Il faut dire que les parties sont bien plus faciles en incarnant le méchant grâce à ses nombreux bonus. À chaque fois que vous réussirez à achever un ennemi, votre jauge d’évolution augmentera pour atteindre votre forme parfaite.

Chaque évolution modifiera vos capacités et il sera possible de détruire entièrement une zone à chaque fois que vous passerez par une évolution. De plus, la capacité de traçage du ki permet de voir où se trouve les survivants, un avantage indéniable pour les traquer et les achever. Il est également possible pour le méchant de réunir les boules de cristal pour avoir accès lui aussi aux vœux de Shenron. Toutefois, les parties dans le camp des survivants ne sont pas impossibles pour autant mais elle demande une grande coopération et une bonne communication entre les joueurs.

Ainsi, Dragon Ball: The Breakers est très prometteur et attirera aussi bien les fans de la saga mais également les amateurs de jeux multijoueur asymétrique. Le titre profitera d’un suivi régulier au travers d’un battle pass, de nombreux cosmétiques mais également d’un système d’invocation, des mécaniques omniprésentes dans les jeux multijoueurs. À force d’entendre les comparaisons aux autres titres du genre, il est possible d’être un peu déçu aux premiers abords à cause de l’ambiance très différente.

Les jeux multijoueurs asymétriques se déroulent souvent dans des lieux fermés et sombres afin d’augmenter le sentiments de panique durant la traque. Cependant, le titre réussi à recréer ces sensations notamment quand le méchant aura réussi à vous trouver (qui aimereait être poursuivi par Cell ?). De plus, nous apprécions les nouveautés ajoutées au genre notamment la carte très grande et les différents véhicules pour s’y déplacer plus rapidement.

Nous sommes plutôt convaincu de ce Dragon Ball: The Breakers et nous avons hâte de voir les modifications apportées par le studio pour sa sortie, notamment en ce qui concerne l’équilibrage assez inégal. Une chose est sûre nous resterons à l’affut des prochaines informations le concernant. On rappelle que Dragon Ball: The Breakers sortira sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Swicth à une date encore inconnue de l’année 2022.