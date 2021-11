Dragon Ball: The Breakers – Une première période d’essai datée

Décidément, on parle rarement en bien de Bandai Namco ici et, pour changer, ce n’est pas dans cette introduction qu’on va s’y mettre (désolé). Bon allez, si on pointe souvent du doigt le manque d’ambition de la multinationale avec ses adaptations d’animes au format vidéoludique (enfin, lui et Arc System Works qui ne travaille vraiment que sur son nom), nous serions mauvaise langue si nous ignorions Tales of Arise, son travail sur Super Smash Bros. ou la présence des titres FromSoftware dans son catalogue… Enfin, on reconnaît aussi avoir du mal parfois quand il s’en donne justement (du mal)… Hein, Dragon Ball: The Breakers ?

Ce nom ne vous dit rien ? Permettez-nous de saisir l’opportunité afin de vous mettre à niveau. Une fois encore, Dragon Ball: The Breakers est un jeu d’action se déroulant dans l’univers inventé par Akira Toriyama. Cependant, cette fois-ci, le soft s’éloigne des formules classiques proposées par la série en devenant un jeu de survie asymétrique opposant un groupe de sept personnages vulnérables (avec des pouvoirs spéciaux tout de même) à un huitième joueur surpuissant, ce dernier contrôlant l’un des bad guys illustres de la série (Cell, Freezer ou Buu).

Indéniablement, même pour une série aussi vieille que celle-ci (et donc pas exempte de projets curieux, voire même chelous), c’est inédit… Vous avez envie de mettre cette curiosité à l’essai ? Au contraire, vous avez envie de voir à quel point ce jeu pourrait être un naufrage ? Bonne nouvelle : Bandai Namco, en présentant une nouvelle vidéo revenant sur les rôles des différents joueurs, annonce les dates des premières périodes de bêta testing. Naturellement (comme c’est le cas généralement pour un jeu de ce genre), c’est sur PC que ça va se passer et d’ici une poignée de jours puisque le rendez-vous est fixé pour les 3 et 4 décembre. Retrouvez le bulletin d’inscription et les heures précises sur le site de Bandai Namco (le lien est dans les sources).

On rappelle à présent à nouveau que l’éditeur nippon prévoit la sortie de son Dragon Ball: The Breakers pour le courant de l’année 2002 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts en espérant que Bandai Namco nous offrira la chance de mettre sa dernière bizarrerie à l’épreuve.