Pokémon Unite – La magie de Noël s’invite dans les arènes de combat

Ça y est, on n’a plus besoin de sortir ou de regarder notre calendrier pour nous en rendre compte : Noël et les fêtes de fin d’année sont à nos portes. Le simple fait d’allumer la télévision et de voir s’enchaîner les pubs de chocolat, de jouets et les moyens métrages (souvent moyens par la qualité aussi) sur le thème des pulls moches, de la magie et de la neige carbonique renseigne plus que d’ouvrir les volets. L’angoisse, quoi. Enfin, si jamais c’est le genre atmosphère qui vous met de bonne humeur et que vous n’avez personne avec qui le partager (confiné ou pas), sachez que vous devriez pouvoir le faire en ligne avec Pokémon Unite.

D’ici quelques jours, ça devrait aussi sentir le sapin dans le MOBA aux couleurs de Pokémon. Durant un mois, du 15 décembre au 16 janvier précisément, l’application issue du partenariat entre la Pokémon Company et le géant chinois Tencent se mettra aux couleurs de saison, jonglant entre les couleurs froides et pures de l’hiver et les couleurs plus chaudes du barbu qui couvre les enfants sages de cadeaux. C’est donc avec un nouveau maquillage que les amateurs retrouveront le jeu dès le 15 et des bestioles pour accompagner les changements (comme Cerfrousse qui remplacera Frison) et des guirlandes dans les arbres.

Rassurez-vous, ce n’est pas tout. La saison étant celle des cadeaux (et des dépenses folles), Pokémon Unite se fera le reflet du moment en ajoutant à sa boutique de nouvelles choses à vous offrir. Déjà, parce que c’est toujours sympa d’avoir de nouveaux personnages à jouer, alors que Sucreine vient de rejoindre la partie, on nous annonce que dès le 20 décembre, Dracolosse en fera autant. Le monstre versatile tout comme la belle plante seront disponibles gratuitement jusqu’en janvier. Dès lors, il vous faudra acheter le permis associé à chaque bête.

Vous pourrez aussi mettre la main au porte-monnaie pour acquérir tout un lot d’éléments cosmétiques à destination de votre avatar, de votre photo de profil (genre des stickers et autres bonus superflus donc indispensables) et bien sûr des Holo-Costumes pour certains de vos monstres préférés comme Pikachu ou Ronflex. Les autres pourront se contenter d’un joli bonnet de Noël. Enfin, ils sont sympas (et vu le prix de certains Holo-Costumes, ils peuvent se le permettre), vous n’aurez pas forcément à mettre la main au portefeuille pour empocher une sélection d’objets.

En effet, du 24 décembre au 1er janvier, chaque jour vous permettra d’empocher des bricoles comme des Pièces Aeos, des Tickets Holo-Costumes ou des permis temporaires notamment. Ce n’est pas le calendrier de l’Avent, mais ça reste gratuit. Vous aimez mieux mériter vos cadeaux ? Pokémon Unite vous invitera à prendre part à des défis comme le défi photo ou le défi des lumières. Pour participer au premier, il vous suffit de participer à des parties en ligne. Ce faisant, vous allez obtenir des flocons vous permettant de nettoyer une photo. Une fois nettoyée, vous pourrez empocher l’élément affiché. L’autre série de challenges vous incite à remplir des missions. Vous pourrez mettre les mains sur de la lumière qui servira à illuminer un arbre et empocher des éléments de customisation.

Enfin, impossible de nous quitter sans parler du mode de combat inédit, exclusif à cette saison. Dans ces combats à quatre contre quatre, les joueurs mis K.O. seront temporairement transformés en bonhommes de neige, ce qui les forcera par conséquent à rester immobiles au milieu de l’arène. Attaquer sous cette forme ne fera rien de plus qu’encourager les joueurs en combat. Ce sera aussi l’occasion pour des monstres de saison d’apparaître comme Artikodin qui boutera Seracrawl ou même Cadoizo. Mettre hors de combat le Pokémon Livraison changera temporairement l’objet équipé par votre monstre avec l’un des neuf objets de combat disponibles dans le jeu (sélectionné alors aléatoirement). Ce mode n’existera qu’à Pergéliville.

Les Pokéfans en manque de défis (surtout dans les remakes de la 4G) devraient trouver tout ce qu’ils recherchent dans Pokémon Unite pendant les fêtes et peut-être même plus ! Maintenant, s’ils pouvaient aussi améliorer l’algorithme qui forme les équipes, ce serait pas mal aussi…