Pokémon Unite – Le MOBA Pokémon envoyé dans l’arène durant l’été

Mais y a-t-il quelque chose qu’ils ne peuvent pas faire ?! En 25 ans de carrière, Pikachu et ses potes se sont illustrés dans une légion de genres différents, vivant des aventures de toutes formes et de tous genres comme les RPG ou les jeux de combat, les puzzle-games et ceux de flipper, les bootlegs chinois ou la stratégie au tour par tour… et la liste pourrait encore s’allonger si on décide d’y ajouter Hey you, Pikachu!, Pokémon Smile ou les jeux pour apprendre à pianoter… Enfin bref, d’ici peu, la licence tentaculaire se lance dans une nouvelle forme avec Pokémon Unite, le MOBA codéveloppé par la Pokémon Company et Tencent.

Et nous vous entendons déjà maugréer “mais c’est pas nouveau, ça fait déjà bien un an que le titre est prévu…” et c’est effectivement correct. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez d’ailleurs très bien que nous avons couvert l’annonce controversée du soft et tenté d’analyser le déversement de haine qui l’a suivie en tentant de remettre de l’ordre dans cette histoire (on parle quand même de l’annonce de la Pokémon Company qui a recueilli le record d’avis négatifs avant que les commentaires ne soient bloqués). Enfin, si nous en parlons à nouveau aujourd’hui, c’est parce qu’il y a du mouvement : le jeu devrait arriver prochainement.

Oui, bien des mois après que la Pokémon Company a levé le voile sur son jeu, après deux périodes d’essai (une en Chine et une dans d’autres pays incluant entre autres le Canada), il semblerait que les différents acteurs derrière le titre soient enfin prêts à en faire le lancement, un lancement qui devrait s’opérer en deux temps, en privilégiant d’abord la machine hybride au format mobile…

Autant le dire, on a du mal à comprendre les raisons qui justifient ce choix mais, effectivement, Pokémon Unite va sortir dans un premier temps sur Switch en juillet avant d’apparaitre sur supports mobiles (smartphones et tablettes) en septembre. Un choix donc réellement étrange selon nous puisque, avec ce titre (et plus encore avec ce partenariat), la Pokémon Company se détachait un peu de Nintendo pour permettre à sa licence d’envahir la Chine (terres sur lesquelles le jeu mobile a littéralement explosé comme partout en Asie d’ailleurs).

Alors pourquoi privilégier la Switch ? A-t-elle été choisie pour tester les infrastructures réseaux et éviter un lancement chaotique comme celui de Pokémon GO ? Est-ce pour pousser la vente de Switch en Chine (en sachant que la console est commercialisée par Tencent) ? On ne sait pas quoi répondre puisque, à la différence des autres jeux Pokémon, celui-ci n’aura pas besoin d’un abonnement au Nintendo Switch Online pour tourner sur nos consoles et le simple fait d’avoir un compte Nintendo (ou un compte dresseur) vous permettra de jouer sur les autres supports une fois le jeu dispo sur mobiles et tablettes.

Partagez-vous notre surprise ? Allez-vous faire l’impasse sur le jeu ou lui donner une chance de vous séduire ? Quel que soit votre avis, Pokémon Unite apparaîtra d’abord sur Nintendo Switch dans le courant du mois de juillet avant de faire son entrée sur mobiles et tablette au mois de septembre. Ajoutons que la Pokémon Company partage à présent des vidéos de présentation pour introduire les différents monstres présents dans le jeu sur YouTube.