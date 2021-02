Pokémon Presents – Un nouvel événement Pokémon demain !!!

Pokéfans et Pokémaniaques, la date que vous attendiez est enfin tombée ! Depuis quelques jours, la Pokémon Company s’impose à la mémoire des fans de Pikachu et des autres bestioles en bombardant les réseaux sociaux de nombreux messages afin de rappeler que l’anniversaire de sa série phare est imminent. Effectivement, dans 3 jours, Pokémon passe le cap du quart de siècle, un âge certain qui, d’après les groupies, pourrait laisser présager l’annonce d’un nouveau jeu. Ces derniers devraient rapidement être fixés puisque la firme vient tout juste d’annoncer un nouvel épisode de Pokémon Presents.

Effectivement, demain (vendredi 26 février) à 16 heures (chez nous), Tsunekazu Ishihara (ou un autre de ses potes de Game Freak ou de la Pokémon Company) va se saisir du micro pour une présentation qui pourrait annoncer beaucoup, l’émission en question devant durer une vingtaine de minutes. Si on se doute bien que les bougres reviendront sur le succès de leurs franchises et feront le rappel de l’arrivée de titres comme New Pokémon Snap, Pokémon Unite voire Pokémon Sleep, les pronostics et autres spéculations vont bon train et de nombreux fans rêvent de l’annonce d’un possible remake de Pokémon Diamant et Perle, dyptique dont le remake existe dans l’imaginaire collectif des Pokéhooligans les plus passionnés…

Sinon, en sachant qu’il s’agit d’une vidéo présentée par la Pokémon Company et non pas par Nintendo directement (ce qui implique que le show sera à retrouver sur le compte YouTube de Pokémon et non celui de Big N), il est également possible que cette présentation évoque des jeux mobiles ou même la série de cartes Pokémon. Il est également possible que cette présentation ne parle pas de jeux et se concentre sur le dernier film (dont la date de sortie française est encore inconnue), sur de nouveaux goodies, cartes Pokémon ou accessoires. Ceci dit, ça ne change rien, on sera rapidement fixé.

Voilà, on a fait preuve de prudence et on a évoqué tout ce qui nous semble possible mais vous qu’en pensez-vous ? Avez-vous des attentes ? Un nouveau Pokémon Let’s Go vous ferait-il plaisir ? Partagez votre avis dans les commentaires ! Ce Pokémon Presents sera à retrouver dès demain à 16h sur la chaîne YouTube de Pokémon.