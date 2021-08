Que peut-on attendre du prochain Pokémon Presents ?

L’actualité Pokémon est plutôt calme par les temps qui courent. Oui, on sait que Pokémon Unite vient de sortir sur Switch, et que les versions iOS et Android approchent (sortie en septembre). Oui, on sait que Pokémon GO traîne toujours avec ses événements saisonniers (même si c’est surtout sa politique “post-Covid” qui fait couler de l’encre). Mais, entre nous, vous n’avez pas envie d’en apprendre plus sur Légendes Pokémon : Arceus ?

Depuis sa révélation, nous vivons dans l’attente d’informations fraîches à son sujet. Concrètement, c’est quoi ? Quel y sera notre rôle ? Pas de ligue et de combats de dresseur, donc, que faire ? Le jeu tournera-t-il vraiment à 3 images par seconde. Le titre a piqué notre curiosité et nous attendons plus qu’un nouveau Pokémon Presents pour nous en dire plus.

En voilà un timing intéressant. Quelques jours plus tôt, interrogé par nos confrères de Gamesbeat, un des responsables marketing de la Pokémon Company (JC Smith) annonçait une prise de parole imminente de sa boîte, l’occasion pour elle de détailler son jeu avec une “grosse flopée d’informations”. Le suspense ne devrait pas rester complet très longtemps puisque, juste avant de partir en week-end, ses patrons ont confirmé par le biais de la page Twitter officielle la date de diffusion du show : il aura lieu le mercredi 18 août à 15h.

S’il sera (nous pensons l’avoir déjà assez dit) bien question de Légendes Pokémon : Arceus, cette émission d’une trentaine de minutes sera aussi naturellement l’occasion pour Ishihara-san (si c’est bien lui qui présente cette édition) de revenir sur le duo de cartouches attendu pour la fin d’année : les remakes de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante.

Notons qu’il n’est pas non plus impossible que cette diffusion serve à l’annonce de nouveaux personnages pour Pokémon Unite (Tortank et Leuphorie sont toujours attendus par les amateurs du MOBA) ou même l’addition des monstres de la seconde génération dans Pokémon Quest (les bêtes étant de la partie pour la sortie chinoise du jeu).

Avant de se quitter, un petit rappel : la maison-mère de Pikachu a des choses à nous dire et elle nous en fera part avec un Pokémon Presents inédit ce mercredi 18 août à 15h sur sa chaîne YouTube. Avez-vous des attentes ? Quel est le jeu que vous attendez le plus ? Nous, nous espérons seulement que ni Katy Perry, ni Post Malone soient de la partie…