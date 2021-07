New Pokemon Snap prend la pose avec du contenu inédit

Lorsque Capcom a annoncé il y a peu l’arrivée d’un pack aux couleurs d’Okami et comprenant Amaterasu dans Monster Hunter Rise, nous étions aux anges. En effet, quoi de plus sympa que de se voir offrir de passer plus de temps dans un univers qui nous plaît à faire des choses qu’on aime ? Se le faire offrir au sens propre ! Impossible de râler quand un studio fait l’effort de conserver de la vie dans un de ces jeux à ses frais (encore que certains trouvent toujours de quoi dire) et, si vous avez apprécié capturer les Poké-monstres sous tout les angles dans New Pokémon Snap, vous devriez être ravi de lire ce qui va suivre.

Le safari photo mettant en lumière les monstres de Game Freak va très bientôt recevoir une mise à jour gratuite. Cette dernière ajoutera de la vie à Lentis avec une vingtaine de créatures jusqu’alors inédites mais proposera également de nouveaux décors. Naturellement, ces nouveautés seront l’occasion de ressortir la Neo One du garage pour un tour et d’en découvrir des fonctionnalités originales.

Dans les faits, voilà ce qu’il va se passer. Neo Pokémon Snap proposera 3 nouveaux circuits. Le premier intitulé “Chemin Caché” vous fera traverser à nouveau le Parc Naturel d’Anthos et ses créatures mais sous de nouvelles perspectives grâce à la fonction inédites du Neo One : le rétrécissement. Pour le suivant, c’est sur Haptos que ça se passe. L’île, pourtant inhospitalière, accueillera un nouveau circuit. Les “Terres Désolées” vous offriront de prendre des photos dans un décor aride et rocailleux ou les monstres se cachent autour de geysers et de marées toxiques… Yay ? Enfin, sur Calléis pour le dernier, c’est un bain d’adrénaline qui vous attend puisque vous allez prendre des photos en dévalant une rivière.

Naturellement, ces escapades pourront être parcourues de jour comme de nuit afin d’y apercevoir différentes bestioles ou, au contraire, les mêmes lors d’une autre période de leur emploi du temps. Alors qu’en pensez-vous ? Ce contenu additionnel gratuit sera disponible dans New Pokémon Snap dès le 4 août 2021. Et, si vous souhaitez vous entraîner, vous pouvez toujours faire des captures d’écran avec la bande-annonce ci-dessous.