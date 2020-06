Pokémon Let’s Go Johto – Et si c’était la surprise de demain ?

Nous y étions et vous aussi (peut-être), mais Tsunehazu Ishihara, le CEO de la Pokémon Company, avait créé la surprise à la fin de sa présentation la semaine dernière. Pour rappel, si le show soufflait clairement le chaud et le froid entre Pokémon Smile et New Pokémon Snap, celle-ci s’est terminée sur une note de mystère : l’annonce d’une autre diffusion qui aurait lieu le 24 juin, demain quoi. Et s’il s’agissait de Pokémon Let’s Go Johto ?

Si rien ne vous a sauté aux yeux, tout va vous sembler évident après avoir la lecture de cet article. Jetez un coup d’œil à l’image ci-dessous :

Vous avez remarqué que la majorité des peluches viennent de la région de Johto ? Nous allons parcourir les cercles rouges de haut en bas et de droite à gauche, alors tenez-vous prêt, car vous allez rapidement comprendre que ce n’est pas par hasard que ces peluches sont là et nous allons vous expliquer pourquoi il y a de fortes chances pour que demain soit révélé un Pokémon Let’s Go qui démarrerait dans la région de Johto.

Dans le premier cercle, on distingue clairement un Simularbre, qui est un pokémon emblématique de la seconde génération, cet arbre qui vous bloque l’intersection entre Mauville, Doublonville et Rosalia et qui gigote lorsque vous essayez d’appliquer la CS coupe sur lui. C’est déjà un premier indice.

On descend à l’étagère juste en dessous, second indice beaucoup plus subtil que tous les autres, sur laquelle sont posés deux Sabelette. Ce sont des pokémon de la première génération, alors en quoi est-ce un indice pour Johto, me diriez-vous ? Eh bien, en analysant un peu, on constate qu’il y a un Sabelette plus petit et plus sombre que l’autre, et nous ne pensons pas nous tromper à écrivant que c’est une belle référence à la Tour Cendrée et à la Tour Carillon de Rosalia. En effet, la Tour Cendrée est plus sombre et plus petite que la Tour Carillon, tout comme ces deux Sabelette. Coïncidence ? Je ne crois pas. (Cliquez sur l’image pour l’agrandir.)



On passe à l’étagère du milieu, et nous allons faire d’une pierre deux coups pour cet indice. À gauche, nous retrouvons Oh-Oh et Lugia, les deux pokémon légendaire sur lesquels se concentrent respectivement les versions Or et Argent, et pour rendre l’indice encore plus gros, sur la droite, nous apercevons deux des dernières évolutions des starters de la seconde génération, Typhlosion et Aligatueur (Méganium se cache juste derrière). Ensuite, juste à côté, nous avons les trois chiens légendaires de la seconde génération, sur lesquels se concentre davantage la version ultime de cette génération, Pokémon version Crystal. Considéré comme un des meilleurs opus, il est le premier à proposer des animations de combat et était uniquement jouable sur Gameboy Color.

gauche, nous retrouvons Oh-Oh et Lugia, les deux pokémon légendaire sur lesquels se concentrent respectivement les versions Or et Argent, et pour rendre l’indice encore plus gros, sur la droite, nous apercevons deux des dernières évolutions des starters de la seconde génération, Typhlosion et Aligatueur (Méganium se cache juste derrière). Ensuite, juste à côté, nous avons les trois chiens légendaires de la seconde génération, sur lesquels se concentre davantage la version ultime de cette génération, Pokémon version Crystal. Considéré comme un des meilleurs opus, il est le premier à proposer des animations de combat et était uniquement jouable sur Gameboy Color. Avant dernier point, Ramoloss ! C’est aussi un pokémon de la première génération, cependant nous pensons aussi qu’il y a un message caché derrière. Vous vous rappelez du puits Ramoloss ? C’est cette fameuse grotte, dans la ville de Écorcia, que vous rencontrez pour la première fois la team Rocket !

Pour finir, au sein du dernier cercle en bas à droite, nous retrouvons Évoli accompagné de deux de ses deux évolutions qui ont fait leur apparition avec la deuxième génération, Noctali et Mentali, et pour couronner le tout, ils sont placés juste devant l’édition collector de Pokémon Let’s Go !

Suivant les tendances récentes, cela suggère que nous pourrions bien recevoir une suite à Pokémon: Let’s Go, Pikachu ! et Let’s Go, Évoli ! qui servirait de nouveau remake pour Pokémon Or et Argent. Rappelez-vous que Junichi Masuda, le directeur exécutif de Game Freak, a dit un jour qu’il était ouvert à l’idée que la série Let’s Go passe à Johto. Si cela s’avère, nous aurions donc droit aux deux régions que nous offrait la deuxième génération, Johto et Kanto, que nous avons déjà pu redécouvrir avec les premiers Pokémon Let’s Go !

Reste à savoir si ce sera bel et bien un remake de Argent et Or ou alors un remake de la version Crystal, bien que les deux soient très similaires, il y a quelques subtilités qui font que ce sont des jeux bien distincts. Rendez-vous demain à 15h pour le Pokémon Presents !