Pokémon – La licence se met aux couleurs d’Halloween

Cela fait plus de 25 ans que nos monstres de poche ont fait leur apparition sur nos écrans, et encore aujourd’hui, Pokémon est LA licence la plus lucrative du monde. Et même si ces dernières années, certains puristes se sont dégonflés en assistant à la sortie des récentes versions de la licence sur Nintendo Switch, il n’en est pas moins qu’une belle quantité de fans reste toujours à l’affût chaque année afin de mettre la main sur la nouvelle cartouche. Car oui, chaque année, la Pokémon Company et Game Freak font en sorte de sortir un nouveau jeu, et mettent en place différents évènements afin de célébrer une période, une fête ou encore une saison. C’est pourquoi cette année, à l’approche d’Halloween, les développeurs ont sorti leurs plus beaux déguisements !

Halloween sur Pokémon GO

Niantic a récemment fêté les 6 ans de son jeu vidéo à succès Pokémon GO. Partir à l’aventure, en vrai. C’est la promesse qu’a voulu tenir le studio et ce fut bien assez tôt chose faite. On se rappelle encore des mouvements de foules que déclenchaient Léviator ou Dracaufeu lorsqu’ils apparaissaient à l’écran de tous les joueurs. Dans les débuts du jeu, seuls les 151 premiers pokémons étaient disponibles. Mais au fur et à mesure, Niantic a pu permettre aux joueurs de partir à la rencontre de tous les pokémons de la licence, en ajoutant une génération ou deux chaque année.

De Johto à Galar en passant par Kalos et Alola, nos dresseurs en ont vu des monstres ! Et pour célébrer la fête des morts, les développeurs n’hésitent pas à rajouter différents évènements dans le jeu pour que les joueurs puissent fêter Halloween avec eux :

Nous pourrons partir à la rencontre de quelques pokémons qui ont décidé de se grimer aux couleurs d’Halloween tels que : Goupix, Feunard, Ectoplasma, Pitrouille, Banshitrouye, Pikachu et Tiplouf.

Les joueurs auront la possibilité d’acheter des études ponctuelles, afin de rencontrer Tutafeh ou encore avoir un bonus de bonbons, des missions spéciales pour Halloween ainsi qu’un article pour leur avatar. Les récompenses sont à récupérer le 1er novembre, dernier délai.

Une étude spéciale du professeur Willow sera disponible afin d’en apprendre plus sur Tutafeh et Tutafeh de Galar. Et avec un peu de chance, nous pourrons capturer un Tutafeh de Galar chromatique.

Concernant les œufs de 7km, les pokémons suivants auront plus de chances d’apparaître dans ces derniers : Tutafeh, Tutafeh de Galar, Brocélôme, Gringolem et Sonistrelle. Sonistrelle chromatique se montrera même auprès des plus chanceux !

Les pokémons qui apparaîtront fréquemment dans la nature durant l’évènement sont les suivants : Pikachu costume, Goupix costume, Nosférapti, Spectrum, Mimigal, Cornèbre, Feuforêve, Ténéfix, Polychombr, Téraclope, Tiplouf costume, Tutafeh, Gringolem, Brocélôme et Pitrouille costume.

Concernant la boutique, de nouveaux accessoires seront disponibles, à savoir : Costume Téraclope, Foulard Téraclope et Bandeau Nosférapti

Les raids accueilleront divers pokémons, de Ténéfix à Méga Branette en passant par Giratina forme originelle, les joueurs vont être servis (apparition plus ou moins importante en fonction des niveaux du raid : une étoile, trois étoiles, cinq étoiles et Méga-raids)

Les études de terrain nous permettront de faire la rencontre des pokémons suivants : Pikachu costume, Goupix costume, Polichombr, Tiplouf costume, Skelénox, Tutafeh, Tutafeh de Galar et Brocélôme. En récompense de ces études de terrain, nous pourrons récupérer des Méga-énergies Absol et Ectoplasma.

Enfin, Zorua et Zoroark font leur arrivée ! Ce sera l’occasion pour les joueurs de croiser le petit renard noir à l’état sauvage, et de le faire évoluer en Zoroark pour 50 bonbons.

Pokémon Unite fête aussi Halloween

Pokémon Unite. C’est le petit nouveau dans l’univers des MOBA. Développé par TiMi Studios et édité par Tencent, ce nouveau jeu multijoueur a su séduire une bonne partie des fans de la licence, bien qu’il ne soit qu’un jeu dérivé de cette dernière. Le principe est simple : des parties rapides en 5 contre 5, d’une durée de 10 minutes, dans lesquelles les joueurs doivent marquer le plus de points possibles en lançant des balles dans les différents paniers adverses. L’équipe ayant marqué le plus de points remporte la partie. Et cette année, le jeu fait peau neuve pour la fête des morts :

La map du jeu a été revisitée. Plongés dans la nuit, les joueurs pourront jouer à la balle entre les citrouilles et les guirlandes, le tout dans une ambiance effrayante.

Zoroark, le maître des illusions, est désormais disponible dans le jeu. Le pokémon est un « rapide », il gagne donc en vitesse par rapport à ses alliés, et est par conséquent un atout précieux lors d’une partie. Le pokémon Rongrigou rejoint également les rangs du jeu.

De nouveaux holo-costumes sont disponibles pour une durée limitée, ils concernent les pokémons Zoroark, Lucario et Amphinobi.

Des nouveaux objets sont disponibles durant l’évènement, à savoir le lance-citrouille et le pousse-citrouille. La capacité Charge citrouille est également de la partie.

Des missions évènementielles sont disponibles, dont des bonus de connexion et des objets en échange de citrouilles (obtenues en se connectant quotidiennement)

Des vêtements limités sont également disponibles, dont la Tenue de soirée déguisée, le Masque de Pikachu Halloween , le Chapeau Pointu Halloween et le Sac à bonbons.

Enfin, il est désormais possible pour les joueurs d'avoir accès à de nouveaux éléments de customisations, notamment pour leurs cartes de dresseurs.

Quoiqu’il en soit, la licence Pokémon a une fois de plus décidé de faire frissonner ses joueurs, de quoi passer de bons après-midi devant les télés ou dans la rue, à capturer des Zorua ou à marquer des points à côté des citrouilles. Dresseurs, attrapez-les tous, et joyeux Halloween !