Halloween et jeux vidéo – Une sélection terrifiante

S’il y a bien une fête qui aura perdu de son éclat au fil des années, du moins dans nos rues, c’est bien Halloween. D’une véritable institution aux États-Unis, la fête des fantômes et autres vampires a fini par tomber en décrépitude. Pourtant, les films et jeu vidéo d’horreur ont toujours le vent en poupe.

Et c’est pourquoi, en cette période faites de citrouilles et autres macabés ambulants, nous vous proposons une sélection articulée en différentes options. Que vous soyez partisans d’une expérience classique, d’un jeu à faire en coopération ou d’un titre rappelant l’esthétique Tim Burton, vous trouverez forcément de quoi passer un Halloween réussi. Entre citrouilles et gargouilles, entre vampires et momies, entre goules et zombies, voici quelques bonbons numériques garantis sans carie.

L’Halloween classique : Resident Evil Village

Partons tout d’abord sur du classique, une valeur sûre (ou du moins qui l’est redevenue), avec le huitième épisode de la saga horrifique de Capcom. Ce dernier vous place aux commandes d’Ethan Winters, déjà héros du septième opus, sur les traces de sa fille, Rose, emmenée dans un village reculé d’Europe. L’ambiance y est pesante, les habitants tous plus étranges les uns que les autres et l’occulte tiens une place toute particulière dans ce bourg où le temps s’est arrêté.

Loups-garous, vampires, poupées vivantes : le bestiaire coche bon nombre de cases que l’on attribue normalement à cette fête d’Halloween. Si vous désirez une expérience solo classique, sans pour autant être dénuée de charme, alors ce Resident Evil Village devrait contenter vos sombres desseins, d’autant plus que la Gold Edition s’est frayée un chemin juste à temps, le 28 Octobre, pour vous donner un peu plus la chair de poule.

L’option compétitive : Dead by Daylight

Si votre truc à vous, c’est plutôt d’effrayer vos amis, alors Dead by Daylight sera un choix plus que satisfaisant. Dans ce jeu de survie en multijoueur asymétrique, un tueur se retrouve face à quatre survivants. Pour le premier, le but sera d’empêcher les survivants de s’enfuir en les traquant et en leur faisant mordre la poussière, tandis que les seconds devront activer des générateurs afin d’ouvrir les portes leur permettant de trouver leur salut.

Et si dépenser de l’argent ne vous fait pas peur, sachez que le titre propose une sélection de tueurs et de maps en DLC issus de licences cultes, comme Les griffes de la nuit, Scream, Stranger Things ou encore Saw. Donc si vous êtes en plus fan de cinéma d’horreur, alors vous trouverez le moyen efficace de faire frémir vos amis, ou de recevoir de bonnes frayeurs vous-même.

L’Halloween Burtonesque : Pumpkin Jack

Sorti en 2020, ce titre indépendant (et français) sent bon l’inspiration de Tim Burton, avec quelques effluves venues tout droit de Medievil. Incarnez Jack, venu sur terre pour semer le chaos et la destruction et réduire à néant les espoirs du grand magicien auquel le diable, votre patron, en veut quelques peu. Plutôt court, le titre jouit d’une ambiance travaillée et d’un gameplay efficace.

Mêlant phases de plateformes, de combat et variant les plaisirs grâce à ces passages qui modifient le gameplay, comme certains qui rappelleront la main de Medievil 2, le titre saura vous entraîner dans une vision Burtonesque d’Halloween où l’horreur y est grotesque et amusante, plutôt que réellement terrifiante.

L’option Coop : Dying Light 2

Si vous désirez jouer en multijoueur mais que la compétition ne vous attire pas, la coopération offerte par Dying Light 2 devrait savoir vous contenter. Plongés au cœur d’un monde à l’agonie, rempli d’infectés et autres créatures immondes, vous pourrez parcourir l’histoire complète en coopération jusqu’à quatre joueurs. Attention cependant : le cross-play n’est pas activé, joueurs PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series ne peuvent donc pas jouer ensemble.

L’atout de ce Dying Light 2, en plus de sa coopération, est sans aucun doute sa gestion des déplacements. En effet,e le parkour est une des principales fonctionnalités du titre, vous offrant de plus en plus de manière de vous mouvoir dans la ville au fur et à mesure de votre progression. De plus, un premier DLC intitulé Bloody Ties s’apprête à sortir, vous permettant de prolonger l’expérience.

L’option RPG mignon : Costume Quest

Envie de faire du porte-à-porte pour Halloween, mais vous avez un peu passé l’âge ? Costume Quest, un RPG coloré réalisé par Double Fine, vous met dans la peau d’un groupe d’enfants lors de la nuit d’Halloween. Confrontés à l’invasion de monstres terrifiants, votre mission sera de vous défaire de cette vermine tout en récoltant un maximum de bonbons.

Le système de combat basé sur du tour par tour classique à ça d’original que vos capacités et statistiques changeront en fonction des costumes que vous équiperez à vos personnages : robot, momie, sorcier, vous aurez de quoi faire pour mener à bien cette quête d’une nuit. Attention cependant, le titre peut se révéler un peu répétitif sur la longueur dû aux nombreux combats qui jalonnent ce dernier.

Avec ces cinq titres, vous aurez déjà de quoi passer une excellente soirée d’Halloween compatible avec votre façon de jouer. Bien sûr, cela reste assez classique dans l’ensemble, mais certaines propositions comme Pumpkin Jack ou Costume Quest valent réellement le détour, d’autant plus qu’ils sont trouvables pour une poignée d’euros sur les différentes plateformes.

Quoiqu’il en soit, l’équipe de New Game Plus vous souhaite à tous et à toutes une excellent Halloween ! Que les bonbons coulent à flots, que les monstres rôdent et que l’horreur soit au rendez-vous !