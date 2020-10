Pumpkin Jack – Combattez du côté du Mal pour Halloween

Le mois d’octobre à déjà commencé et nous savons tous ce que celui-ci nous réserve, de nombreux événements et sorties jeux vidéo en rapport avec Halloween. Ainsi, il ne pouvait s’agir d’une meilleur date pour la sortie du jeu Pumpkin Jack, un nouveau platformer 3D dans lequel on retrouve Jack-o’-Lantern, personnage emblématique de la fête des morts.

Et en tant que serviteur du Mal en personne vous serez amené, à travers les 6 niveaux proposés, à combattre le Bien et ses fervents fidèles. Alternez entre la résolution de puzzles, les phases de combats avec des enchainements de combos et l’exploration des niveaux pour y dénicher les moindres secrets de Boredom Kingdom.

De plus, le jeu offrira à chaque niveau de nouvelles mécaniques de gameplay, de quoi rendre le jeu moins répétitif. Le jeu semble assez exigeant puisqu’il faudra débloquer de nouvelles armes et les utiliser à bon escient sur certains types d’ennemis, tout en maitrisant parfaitement les mouvement de Jack et ses esquives demandant un timing spécifique.

Vous serez accompagné dans votre quête par différents alliés qui vous viendront en aide. Une quête qui peut sembler assez courte puisque l’histoire ne devrait pas vous prendre plus de 6 ou 7 heures. Cependant, le développeur nous rassure sur le nombre de collectibles qui devrait augmenter cette durée de vie. Et puis comme dirait l’autre “la qualité avant la quantité”, si le jeu est suffisamment bon, il sera toujours possible de s’y replonger pour le finir à 100%.

En voyant les quelques séquences de gameplay présentes dans le trailer, il est impossible de ne pas penser à MediEvil et à son univers tout aussi morbide et terrifiant. Une influence que le développeur ne cache pas et totalement inspiré du style graphique cartoonesque des platformers de la PS2 comme Jak & Daxter.

Pumpkin Jack sera disponible le 23 octobre 2020 sur Xbox One, Switch et et PC via Steam, GOG et Epic Games Store. Le jeu sera aussi disponible sur PS4 quelques semaines plus tard, comme nous l’annonce le développeur sur le compte Twitter officiel, repoussé en raison de la crise sanitaire actuelle.