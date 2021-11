Pokémon GO détaille ses plans pour le mois de novembre

Un nouveau mois vient tout juste de démarrer et, malgré l’annonce récente et le déroulement imminent de son prochain jeu mobile en AR (qui croise notre monde à l’univers bigarre et fleuri des Pikmin), Niantic nous prouve qu’il n’a pas oublié d’où il vient et nous le rappelle en détaillant ce qu’il prépare pour les joueurs de Pokémon GO pour ce mois de novembre. Une fois encore, un programme chargé que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Avant de faire le tour des événements qui feront la joie de la communauté, faisons un tour du côté des roulements à prévoir pour ce mois-ci. Et pour démarrer les hostilités, la récompense des Phases d’Enquête. Pour féliciter les joueurs ayant accompli au moins une quête par jour pendant sept jours, c’est Vostourno qui prendra la relève de Tutafeh. La Journée de la Communauté a aussi été détaillée et elle placera Lixy sur les devants de la scène le 21 novembre de 11 à 17h. On retrouvera tous les bonus classiques ainsi qu’une réduction de la distance d’éclosion et une augmentation des bonbons empochés au transfert.

Du côté des Raids, si Darkrai continuera d’occuper les amateurs de travail d’équipe jusqu’au 5 novembre, il laissera ensuite sa place aux Pokémon Fabuleux inspirés par les mousquetaires jusqu’au 16. Cresselia terminera la marche en couvrant le reste du mois. Naturellement, ces monstres étant déjà disponibles sous leur forme d’apparat dans l’application, les plus poisseux n’ayant pas eu la chance de les croiser sous cette forme se verront offrir une nouvelle chance de le faire.

On termine le tour des roulements avec les monstres à l’honneur des Heures du Pokémon Vedette. Le mois commence très tôt pour ceux qui font la fête le mardi soir (de 18h à 19h, pour rappel) puisque ça commence dès le 2 novembre. Pour cette première courte célébration, on retrouvera Cacnea et un bonus de bonbons à la capture. Le mardi suivant offrira les spotlight à Loupio et un surplus de Bonbons au transfert. Les trois mardis suivants feront la part belle aux starters à retrouver dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante (Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf). Chacun débarquera avec un bonus différent et tous pourront être croisés shiny… sauf Cacnea.

Les événements à présent. On a enchaîné Halloween et la « Dia de Muerto », le mois ne manquera pas d’occasions pour célébrer pour autant. En effet, il ne faudra même pas attendre une semaine avant de remettre le couvert avec la Fêtes des lumières. Du 5 au 14 novembre, de nombreux Pokémon petits, colorés et lumineux seront omniprésents dans Pokémon GO. Magneti, Pikachu, Zebibron, Funécire, … Une belle liste de bestioles à laquelle s’ajoute Dedenne, marquant son entrée dans le jeu.

Une fois n’est pas coutume, un « nouveau » jeu Pokémon apparaît en boutique ce mois-ci. Naturellement, il s’agira d’une nouvelle occasion de faire la fête avec de nombreux monstres venus de Sinnoh. Cependant, l’intégralité des détails n’ayant pas été communiquée pour le moment, il faudra attendre que Niantic communique sur le sujet.

Évidemment, vous allez peut-être vouloir prendre part à la Journée Combat GO qui se tiendra le samedi 20 novembre et il n’est pas improbable que la liste des événements évolue encore durant le mois… Une chose est sûre donc, si le temps se rafraîchit, Niantic continue de garder Pokémon GO au chaud en l’abreuvant de contenu. Qu’en pensez-vous ? Et, sur une autre note, en notant qu’il ne reste plus qu’un mois après celui-ci, êtes-vous prêt pour les fêtes ?