Pokémon GO – Un nouveau week-end très chargé !

Pokémon GO lance un nouveau week-end festif avec 2 événements spéciaux qui se tiendront samedi et dimanche.

Nous vous annoncions hier l’événement majeur du mois de mai dans Pokémon GO avec le lancement d’une opération spéciale se tenant du 1 au 29 mai (et un événement de conclusion du 3 au 8 mai), ce n’est pas la seule chose à attendre de l’application de Niantic pour ce mois-ci. Effectivement, le soft, en parallèle du Défi Souvenir, proposera à ses joueurs un week-end chargé avec 2 jours de fête consacrés à 2 monstres différents. De quoi occuper ceux qui s’ennuient le plus !

Samedi, pour commencer, Snubbull, le Pokémon Fée, sera mis à l’honneur le temps d’une journée avec une Étude ciblée. Si auparavant ce genre d’opération nous contraignait à courir les Pokéstops afin de faire le plein de missions, cette fois-ci, Pokémon GO a pris les dispositions nécessaires afin de proposer aux joueurs de tout poil une cinquantaine de missions différentes pour maximiser leurs chances de rencontrer la bestiole. Mieux encore, les plus chanceux pourront même rencontrer le Poké-monstre sous sa forme chromatique. Cette Étude ciblée se tiendra de 8h à 22h soit 14 heures de chasse.

Nous disions week-end chargé ? Dimanche n’est, en effet, pas laissé pour compte. La Journée Encens revient et déroulera le tapis rouge à 2 types : les types Eau et Ténèbres. Ainsi, de 11h à 17h, si vous utilisez un Encens, vous verrez apparaître des Pokémon possédant ces types avec une emphase fixée à l’heure. De 11h à 12h, ce sera les monstres aquatiques et l’heure suivante, ceux qui préfèrent l’obscurité et on recommence jusqu’à 17h. Bien entendu, un Pokémon chromatique sera aussi désigné pour couvrir l’événement et qui de mieux que Méga-Léviator Carvanha pour en être l’égérie ? Notez que Niantic offrira à nouveau aux joueurs d’acheter un lot de 3 Encens au prix d’1 PokéPièce.

Voilà, week-end blindé en perspective pour les utilisateurs actifs de Pokémon GO en notant que le Défi Souvenir sera en phase Johto et proposera donc de faire le plein de monstres de la 2ème génération ! Bon week-end !