Pokémon Écarlate et Violet – Mordudor débarque à Paldea !

La neuvième génération de Pokémon débarque dans un peu plus d’une dizaine de jours maintenant et les jeux Pokémon écarlate et violet se dévoilent de semaines en semaines avec de nouveaux pokémons ou de nouvelles images de cette belle région qu’est Paldea. C’est pourquoi samedi dernier, la Pokémon Company avait publié sur Twitter ce qui semblait être un compte à rebours, et un site avait même été créé, site sur lequel un mystérieux coffre apparaissait. Le coffre s’est ensuite ouvert, et ce n’est que le lendemain, dimanche 6 novembre 2022, que les dresseurs du monde entier ont pu découvrir le nouveau monstre de poche. Après Tag-Tag, Ampibidou ou encore Toutombe, c’est autour du petit « Mordudor » d’entrer en scène !

Ce nouveau pokémon est d’abord apparu dans le jeu Pokémon GO, les joueurs étaient d’ailleurs surpris de voir cette nouvelle bête rôder autour des pokéstops de leurs villes. Il portait dans son dos une pièce très similaire aux pièces du jeu mobile. Mais c’est bien dans Pokémon écarlate et violet que le pokémon coffrotrésor Mordudor fera son arrivée. Nous avons déjà pu assister à ce genre de situation lors de l’annonce de Meltan, à l’époque de Pokémon Let’s GO Pikachu et Let’s GO Évoli.

Dans le premier trailer, publié dimanche à 15h00, nous pouvions assister à un appel entre le professeur Willow, le professeur du jeu Pokémon GO, et Jacq, le prof de biologie de l’académie de Paldea. On nous présente alors le pokémon qui a pour habitude de voler les pièces des habitants de la région afin de les collectionner. C’est un mordu d’or, comme son nom l’indique.

Le petit insecte se présentera dans le jeu sous deux formes différentes : la forme Coffre et la forme Marche. Dans sa forme coffre, Mordudor ne bouge pas et tente d’appâter les habitants de Paldea afin de leur voler leurs pièces. Il est de type spectre lorsqu’il apparaît sous cette forme. Et lorsque le pokémon décide de se présenter sous sa forme Marche, il a tendance à fuir les dresseurs, certainement par peur que ces derniers tentent de lui reprendre les pièces qu’il a dérobées. Le type de Mordudor sous cette forme reste cependant inconnu à l’heure actuelle.

Il sera difficile pour les joueurs de repérer cette petite bête dans les vastes plaines de la région. En effet, les pokémons y apparaîtront en taille réelle, alors ouvrez bien l’oeil pour pouvoir capturer ce pokémon qui ne mesure que 30 cm. Comme évoqué plus tôt, lorsque Mordudor apparaît sous sa forme Marche, il a tendance à prendre la fuite, ce sera l’occasion de voir au bout de combien d’essais nous parviendrons à le capturer, et sa forme chromatique ne pourra être que plus rare. Shiny hunters, c’est le moment de montrer de quoi vous êtes capables ! Le pokémon possède le talent Phobique. Ce talent lui permet d’augmenter sa vitesse lorsqu’il est touché par une attaque de type ténèbres, spectre ou insecte. À noter que le pokémon sera capturable dans Pokémon GO, en effet le site du jeu annonce :

« Les jeux Nintendo Switch, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, dont la sortie est prévue le vendredi 18 novembre 2022, seront liés à Pokémon GO. Lier ces jeux vous permettra d’attraper Mordudor (Forme Marche) dans Pokémon GO. Cette fonctionnalité est prévue pour 2023, donc restez à l’écoute pour plus d’informations.”

Il faudra donc attendre 2023 pour pouvoir assister à l’arrivée de ce petit voleur sur nos smartphones. Mais que cela n’empêche pas les dresseurs de partir chasser du Mordudor dans Pokémon écarlate et violet dès le 18 novembre prochain. Académiciens de Paldea, partez rendre à ce pokémon la monnaie de sa pièce !