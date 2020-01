La Pokémon Company dévoile ses plans pour le Pokémon Day

Cette année, le Pokémon Day sera prétexte pour des événements sur tous les supports. Un aperçu de ce qui vous attend.

Chaque année est prétexte pour célébrer tout et n’importe quoi. Pas nouveau quand on considère qu’aux côtés des fêtes plus ou moins religieuses telles que Noël ou la Fête de la Musique (pour ne citer que ces exemples), on retrouve des célébrations plus ou moins suivies telles que la Journée mondiale du chien (le 26 août), du chat (le 8 août) ou du sexe anal (non sérieux, c’est vrai, c’est le 18 avril). Bref, pour certains, le 27 février est aussi à la fête puisque cette date a vu la naissance publique de la franchise Pokémon, c’est pour ça qu’existe aujourd’hui le Pokémon Day. 24 ans, c’est pas rien, et pour le coup, tous les différents acteurs travaillant autour de la franchise joueront le jeu. Tout d’abord, il est bon de signaler que la Pokémon Company profitera de cette journée pour annoncer une créature inédite. Cette dernière devrait faire son apparition dans le prochain film de la licence, Pokémon Coco, et devrait en toute logique apparaître dans une bande-annonce exclusive. Il y a fort à parier que ce Pokémon finira par ailleurs à vous mettre au défi dans Pokémon Épée et Bouclier.

En parlant des derniers volets de la licence, ils ne seront pas non plus en reste puisqu’un événement de raid spécial devrait avoir lieu. Si rien de plus n’a été révélé à ce sujet jusqu’à présent, on peut facilement imaginer que soit le nouveau Pokémon y fera son entrée (même si ça pourrait attendre la sortie du film au Japon qui est calée au 10 juillet), soit un événement aura lieu nous offrant une chance accrue d’obtenir un nouveau Pokémon shiny plus facilement (comme ce fut le cas pour Magicarpe il y a quelques semaines).

Enfin, les jeux mobiles tenteront également de tirer leur épingle du jeu. Pokémon GO devrait proposer des animations spéciales, probablement des Raids ou l’ajout de nouvelles bestioles de la 5G voire un autre shiny, et Pokémon Masters devrait nous introduire à un certain nombre de nouveautés qui devraient être dévoilées lors d’une présentation. Voilà un anniversaire bien chargé pour ce Pokémon Day. Qu’en pensez-vous ? Avez-vous des attentes particulières ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous !