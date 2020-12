Pleio – Un nouvel acteur se lance dans la bataille du cloud gaming

Le démarrage façon diesel de Stadia ne semble pas décourager la concurrence de se lancer sur le marché encore très incertain du streaming de jeux vidéo. Ainsi, un nouvel acteur débarque dans le paysage vidéoludique français : Pleio.

Le service est porté par Gamestream, une société française de cloud gaming travaillant en B to B – comprenez : qui offre de mettre en place du coud gaming pour d’autres marques (des hôtels, par exemple). Il se lance en France avec un unique partenaire : Bouygues Telecom. Pleio sera donc disponible uniquement pour les abonnés Bouygues, et pas n’importe lesquels.

Le service annonce en effet vouloir tirer parti de la puissance du réseau 5G, et ne sera donc accessible qu’aux titulaires d’un abonnement leur donnant accès à ce réseau (et disposant d’une offre 20Go et plus). Il faudra de plus que ces mêmes abonnés soient équipés d’un mobile Android, les appareils iOS n’étant pas compatibles avec l’offre.

80 jeux sont aujourd’hui accessibles. Si on trouve dans la liste quelques très bons jeux (Wonder Boy : The Dragon’s Trap ou Furi), ce sont tous des titres accusant un certain âge et qu’on retrouve déjà en général sur les services de cloud gaming proposés par les box télé des opérateurs. (On peut s’interroger aussi sur présence des jeux Disney Infinity au catalogue, les serveurs ayant été fermés il y a un bon moment, et les plateaux accueillant les figurines n’étant très probablement pas compatibles avec les mobiles – bien que nous n’ayons pas testé la chose).

On peut alors se poser la question de la pertinence d’un tel service, qui ne s’adresse de toute évidence pas aux “gamers”. Peut-être la véritable finalité du service est-elle de servir de vitrine technologique au réseau 5G, pour finir de convaincre les clients de l’utilité de ce dernier ? Mais alors n’aurait-il pas été plus impressionnant d’avoir un vrai gros jeu à faire tourner ?

Le premier mois est offert, on vous laissera donc vous faire votre propre avis. Mais facturé ensuite 9,99€ en plus des quantités de données soustraites de votre forfait, si le catalogue ne trouve pas rapidement quelques “killer apps”, on ne voit pas comment Pleio pourrait tenir la dragée haute à un Game Pass à peine plus cher…