PlayStation ajoute une fonctionnalité très attendue, mais fait les choses à moitié !

C’est un petit détail que nous avions loupé lors de la présentation du nouveau PS Plus, trop occupé à détailler les jeux qui seront présents au catalogue. Petit détail mais qui a son importance, puisqu’il s’agit tout de même d’une fonctionnalité réclamée par les joueurs de tous bords à chaque passage d’une génération à l’autre. On peut ainsi lire, dans la note du PlayStation Blog sur le nouveau PS Plus :

« Les joueurs qui auront auparavant acheté la version numériques de certains jeux sur les boutiques de la première PlayStation ou de la PSP n’auront pas à refaire cet achat, ni même à se connecter au PlayStation Plus pour jouer à ces jeux sur PS4 ou PS5. Dès que ces titres seront publié pour PS4 et PS5, les joueurs pourront télécharger le jeu depuis le PlayStation Store sans aucun frais supplémentaire s’il possède déjà une version numérique du titre. »

C’est donc la fameuse « vraie » rétrocompatibilité, celle que l’on réclame depuis toujours, celle qui permet de ne pas racheter ses jeux encore et encore d’une génération à l’autre. Mais il y a un mais. Cette fonctionnalité ne concerne que les jeux PlayStation première du nom, et PSP. Hélas, ni les jeux PS2, ni les jeux PS3 et encore moins les jeux PS Vita n’en bénéficieront. PS Vita qui, au passage, semble non pas la grande oubliée, mais la grande enterrée de ce nouveau PS Plus, la console n’étant mentionnée nulle part. On aurait pourtant tout autant aimé pouvoir rejouer à Persona 4 Golden, Muramasa Rebirth ou New Little King Story qu’à d’autres titres PSP…

Au final, une jolie annonce pour pas grand-chose. Le dématérialisé n’a vraiment commencé à prendre auprès du grand public qu’à partir de la PlayStation 3. Il y a donc peu de chances que vous ayez beaucoup de jeux pour la PlayStation originale dans votre bibliothèque PS Store. Sony nous montre néanmoins que faire passer les jeux d’une génération à la suivante est bien possible, et que ce n’est qu’une question de volonté. Alors, Sony : encore un effort !