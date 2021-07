PlayStation Plus – Les jeux du mois d’août révélés en avance

Habituellement Sony prend le temps d’annoncer les prochains jeux à venir le mois d’après dans le cadre de l’abonnement au PlayStation Plus. Mais pour une fois la firme japonaise nous prend au dépourvu en dévoilant les titres qui rejoindront le service au mois d’août 2021. Après un mois placé sous le soleil du catch, de la guerre futuriste, et de la peste noire, c’est le moment de voguer vers de nouveaux horizons avec des jeux exclusivement multijoueur.

Le tout premier jeu que nous vous présentons est exclusif aux joueurs PlayStation 5 et nous le connaissons déjà. En effet, ce dernier à été annoncé lors du dernier State of Play et il nous avait donné un petit goût amer. Hunter’s Arena Legends est un énième battle royale mais qui a la particularité de s’inspirer des genres MOBA et RPG, puisque pour survivre le joueur doit améliorer son équipement et défoncer des monstres pour monter en niveau à l’instar d’un Jungler dans League of Legends. Peut-être que cette formule permettra de renouveler le genre du battle-royale, même si aujourd’hui il est très difficile pour ces jeux de se trouver une place face à des mastodontes comme Warzone ou Fortnite.

Ensuite passons aux jeux disponibles à la fois sur PlayStation 4 et 5, avec tout d’abord Tennis World Tour 2. Ce deuxième opus est bien plus riche en contenu que son prédécesseur sorti en 2018, et en prime il avait reçu une très bonne note par nos soins. Et puis, le moment est bien choisi par Sony pour sortir un jeu de sport où la discipline est présente aux Jeux Olympique 2020 qui se déroulent actuellement à Tokyo.

Et enfin, le dernier jeu est surement le plus intéressant puisqu’il est issu d’une licence culte. Ce Plantes contre Zombies : Bataille pour Neighborville n’est plus tout jeune avec ses deux années de service où il a peiné à trouver sa place avant de rapidement rejoindre le catalogue de l’EA Play.

En général, lorsqu’un titre arrive au menu de l’abonnement EA moins d’un an après sa sortie, c’est qu’il n’a pas su trouver son public avec des ventes en dessous des espérances, et nous pensons directement à un certain Anthem. Cependant, Bataille pour Neighborville reste un excellent jeu multijoueur rangé dans la catégorie des titres sous-cotés car il est sorti en même temps que des géants comme Call of Duty Modern Warfare. Nous vous conseillons donc grandement d’essayer le dernier titre de la licence PvZ qui regorge de bonnes idées pour un jeu multi.

Tous ces jeux seront disponibles dès le mardi 3 août 2021 pour les abonnés PlayStation Plus. D’ici là, dépêchez-vous d’ajouter les jeux du mois de juillet dans votre bibliothèque, et ainsi récupérer l’excellent A Plague Tale: Innocence qui aura le droit à sa suite en 2022, intitulée Requiem.