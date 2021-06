PlayStation Plus régale avec les jeux du mois de juillet

Comme tout les mois, de nouveaux jeux sont ajoutés dans le programme du PlayStation Plus, très souvent diversifié pour que les joueurs et joueuses des consoles Sony puissent en profiter au maximum. Pour ce mois de juillet, PlayStation régale encore une fois en ajoutant trois nouveaux titres disponible “gratuitement”, à savoir Call of Duty: Black Ops 4 et WWE 2K Battlegrounds sur PlayStation 4 et A Plague Tale: Innocence sur PlayStation 5. Les titres sont à télécharger directement depuis le Store de PlayStation du 6 juillet au 2 aout inclus. Bien évidemment, pour en bénéficier il vous faut être abonnés au PS Plus.

Call of Duty: Black Ops 4 fait son entrée sur PlayStation 4, issu de la saga qu’on ne présente plus, c’est un FPS qui a reçu un accueil très mitigé de la part des joueurs par son absence de mode campagne et son manque de contenu. Le jeu reste un très bon FPS et les parties en multijoueur s’enchainent bien sur un ton nerveux et dynamique. Le mode Zombie est toujours de la partie avec différentes cartes intéressante à explorer, malheureusement on en fait vite fait le tour en partie à cause de sa difficulté largement réduite en comparaison des précédents épisodes. Pour la première fois, la saga Call of Duty se lance dans le mode Battle Royale et c’est sûrement ce mode qui qui intéressera les plus curieux d’entre vous, 100 joueurs sur une map gigantesque avec un arsenal complet et des véhicules en tout genre.

WWE 2K Battlegrounds dispo sur PlayStation 4 est jeu de catch complètement barré et fun avec un contenu énorme qui propose d’incarner pas moins de 70 catcheurs dans différents modes de jeux dont un mode histoire qui a le mérite d’être présent et qui saura vous tenir en haleine. Le titre peut autant convenir à un joueur débutant qu’un joueur aguerri grâce à sa prise en main facile et agréable. C’est un jeu qui se prête parfaitement bien au PlayStation Plus et mérite d’être plus mise en avant, l’occasion de s’y essayer et de se faire un avis plus approfondi.