Xbox nous gâte avec les jeux Games with Gold du mois de juillet 2021

Les mois précédents ont été plutôt décevants concernant les jeux du programme Games with Gold de Xbox, il faut dire que le Gamepass occupe trop bien la place sur nos Xbox. Pour ce mois de juillet 2021, les jeux Games with Gold vont en ravir plus d’un avec l’arrivée de quatre titres dont un en particulier qui devrait sortir du lot. Pour rappel, il vous suffit d’être membre Gold ou abonné directement au Xbox Game Pass Ultimate pour bénéficier de cette offre.

Ce mois-ci, nous allons donc pouvoir profiter :

D’un jeu de plateformes à défilement horizontal, Planet Alpha , disponible du 1er au 31 juillet .

, disponible du . D’un très bon jeu de tower-defense et d’action arcade compétitif, Rock of Ages 3: Make & Break , disponible du 16 juillet au 15 août .

, disponible du . De Midway Arcade Origins , une compilation de 31 jeux arcade à l’ancienne, disponible du 16 au 31 juillet .

, une compilation de 31 jeux arcade à l’ancienne, disponible du . De l’entrée en scène de notre écureuil préféré, Conker: Live & Reloaded, disponible du 1er au 15 juillet.

Planet Alpha met en scène un cosmonaute parcourant des panoramas à couper le souffle en proposant un gameplay varié notamment grâce à ses phases de plateformes plus rocambolesques que jamais. La bande-son s’intègre parfaitement à l’environnement et permet une meilleure immersion tout au long de l’aventure.

Rock of Ages 3: Make & Break se montre très créatif derrière son humour déjanté. Créez et partagez vos niveaux et mesurez-vous à vos amis ou bien à des joueurs en ligne dans un jeu qui mêle tower-defense et courses en tout genre. Les différents modes de jeu que propose le titre devraient vous occuper pendant un moment.

Midway Arcade Origins est une compilation de 31 titres anciens qui a eu du mal à trouver sa place dans le cœur des joueurs. Très critiqué, le jeu est vite tombé dans l’oubli. L’occasion de lui redonner une seconde chance et de s’essayer à ses 31 jeux issus des années 80, 90.

Conker: Live & Reloaded, jeu signé Rareware, le studio nous sert un jeu de plateformes à mourir de rire et délirant qui met en scène Conker, un écureuil à la gueule de bois qui ne souhaite qu’une chose, rentrer chez lui. Il va tenter par tous les moyens de retrouver le chemin de sa maison, en traversant un chemin mêlant violence, obscénité et parodie. Jouez-y.