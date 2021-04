Test Tennis World Tour 2 – Jeu, set et match sur PS5 ?

Nous avions déjà passé Tennis World Tour 2 sur le banc d’essai en septembre dernier lors de sa sortie, et alors que Tennis World Tour premier du nom avait été une déception totale, le second opus avait réussi à relever le niveau avec une sacrée poigne. Malheureusement, avec les déboires du premier jeu, la licence subit encore les railleries de beaucoup de joueurs, dont certains n’ont même surement toujours pas pris le jeu en mains. Ce test sera donc une nouvelle pierre à l’édifice, afin de tenter de vous convaincre de laisser une chance à Tennis World Tour 2, d’autant plus que Nacon a de belles ambitions pour le jeu de tennis à l’avenir.

Notre test ne reviendra pas sur ce que nous avons déjà bien détaillé concernant la version PS4, et nous nous concentrerons donc sur la version PS5 que nous venons d’avoir entre les mains. Si vous n’êtes pas encore sur les consoles de nouvelle génération, et que le jeu vous intéresse tout de même, n’hésitez pas à passer sur notre précédent article, vous devriez y trouver votre bonheur.

(Test de Tennis World Tour 2 réalisé sur PlayStation 5 à partir d’une version fournie par l’éditeur)

Tennis World Tour 2 enfonce le clou sur PS5

Comme nous le disions dans notre test PS4, Tennis World Tour 2 est vraiment un bon jeu de tennis qui grâce à Big Ant Studios a su remettre le jeu de tennis sur console dans la bonne direction, un peu à la manière de ce que faisait Top Spin il y a maintenant 10 ans et plus, le budget de 2K en moins. Nous lui avions alors donné la note de 7/10 sur PS4, ce qui laisse donc entrevoir certains défauts, mais rien n’empêchant le joueur de prendre du plaisir sur le “terrain”. Alors soyons clair, vous ne tomberez pas à genoux de subjugation devant la mouture PS5, mais les petits correctifs et certains ajouts permettent tout de même de rendre l’expérience générale plus agréable.

Vous allez donc retrouver un jeu en 4K/60fps, ce qui devient un peu la norme sur PS5, mais qui fait toujours son petit effet, d’autant plus ici dans un jeu de tennis avec un objet en perpétuel mouvement sur le terrain. Nous n’avons donc plus aucun souci de fluidité, et la résolution supérieure donne naturellement aux environnements un peu plus de crédibilité, notamment lorsqu’il y a de la texture à mettre en avant, comme c’est le cas sur terre battue par exemple. Ce n’est pas le jour et la nuit, mais ça plus un peu de ray-tracing par ci, des traces de glissades plus visibles par là, et des particules plus présentes notamment à l’impacte, font que mis bout à bout, toutes ces petites choses apportent au final un plus remarquable dans le jeu.

Autre élément apporté par la version PS5 et qui là pour le coup va vous changer la vie : la réduction des temps de chargement. On gagne en fluidité dans la navigation générale bien entendu, mais surtout cela fait énormément gagner en dynamisme au mode carrière lorsqu’il faut enchaîner les matchs durant un long tournoi. Du coup, on passe plus de temps à jouer, moins de temps à attendre, et cela fait une énorme différence sur une session de jeu.

Mais outre les apports de la version PS5, le jeu a évolué ci et là depuis sa sortie, et à l’instant T, il représente en termes de contenu une expérience aussi complète que qualitative. Le mode carrière a été bien agrémenté, les joueurs ont reçu tout un lot de nouvelles animations, des modes de jeux originaux ont fait leur apparition, de nouveaux terrains officiels attendus sont enfin là, le sound design a gagné en crédibilité, et nous avons maintenant pas moins de 48 joueurs et joueuses présents.

Ces agréments sont d’ailleurs une aubaine car cela donne à Tennis World Tour 2 un bel intérêt même si vous ne deviez y jouer que pour son contenu solo. Si on vous dit ça, c’est parce qu’à cause d’un certain Tennis World Tour premier du nom catastrophique, nous avons l’impression que les joueurs n’ont pas forcément donné une chance à ce second opus. Cela se voit inévitablement sur le mode online que nous avons trouvé tristement vide au moment de réaliser notre test. Alors oui le jeu est sorti il y a quelques mois déjà, mais même le premier opus avait plus de monde sur le online après 6 mois de commercialisation, c’est d’ailleurs bien ça qui nous fait dire que les joueurs semblent maintenant très frileux concernant cette licence.

Nacon fait un énorme boulot pour redorer le blason de ce titre, et nous espérons que si vous lisez ces lignes, vous tenterez de laisser une chance à Tennis World Tour 2, malgré une première expérience peut-être difficile avec la licence, comme cela l’avait été pour nous. Mais après la pluie vient le soleil, et il serait dommage de quitter le navire Tennis World Tour maintenant, alors que l’avenir s’annonce radieux pour les fans de tennis que nous sommes.

Tennis World Tour 2 sur PS5 se base naturellement sur les acquis déjà plutôt bons du jeu de base, afin d’offrir aux joueurs une version supérieure, surtout en ce qui concerne le confort de jeu. Graphiquement vous apprécierez forcément le passage au 4K/60fps, mais c’est surtout le confort apporté par la division des temps de chargement qui vous changera la vie sur cette nouvelle génération de console.

Mais plus que ces ajouts uniquement relatifs à la PS5, c’est le jeu dans sa globalité qui nous a agréablement surpris. Plus complet que jamais, plus dynamique, plus immersif, Tennis World Tour 2 s’est encore bonifié au fil des derniers mois pour accoucher d’une expérience vraiment géniale.

Alors quelques carences subsistent encore, et on aimerait toujours gagner en souplesse dans les déplacements, ou que les glissades soient exploitées comme un élément de gameplay à part entière. Mais à la lumière de ce que Bit Ant Studios propose actuellement avec ce jeu, nous avons beaucoup moins d’inquiétude quant à l’avenir du tennis sur console, et nous espérons que le online de Tennis World Tour 2 se remplisse à nouveau avec cette sortie sur les consoles de nouvelle génération.