PlayerUnknown’s Battlegrounds passe gratuit pour reprendre vie

C’est le moment idéal pour tirer des conclusions. Alors que les seuls nuages dans le ciel de Fortnite sont ceux ajoutés récemment (le jeu cumulant toujours 30 millions de joueurs quotidiens, a incorporé des aléas climatiques à sa formule), le temps est largement moins beau chez PlayerUnknown’s Battlegrounds. En effet, le titre à l’honneur dans ces lignes aujourd’hui n’a pas suivi le même chemin que celui d’Epic, qui malgré ses honorables 300 000 utilisateurs quotidiens, est bien loin de ses records de janvier 2018. Le temps donc de prendre de grandes décisions. Et pourquoi pas devenir gratuit ?

C’est justement ce qu’il s’est passé. Dès maintenant, les champs de bataille sont disponibles à tous et pour tous, gratuitement que vous jouiez sur consoles (sauf Nintendo Switch) ou PC, de quoi donner envie de s’y mettre voire de s’y remettre pour ceux qui avait quitté le navire. Notez d’ailleurs que la manœuvre semble payée puisque, depuis son lancement au format free-to-play, PlayerUnknown’s Battleground a doublé son nombre de joueurs avec un pic dépassant 650 000 joueurs plus tôt dans la journée.

Les adeptes qui auront payé leur place sur les champs de bataille (les anciens en somme) bénéficieront d’avantages exclusifs incluant notamment le Battlegrounds +, un pack comprenant, entre autres, un bonus de point d’expérience, des objets cosmétiques et l’accès au match classé, de l’argent in-game ainsi que des objets cosmétiques supplémentaires auxquels les nouveaux joueurs ne peuvent prétendre (en revanche, ils peuvent toujours acheter le Battlegrounds +). Les nouveaux arrivants pourront également s’essayer à 2 missions de tutoriel, de quoi rattraper un peu de retard face aux anciens.

Maintenant, si nous disions que le titre a profité d’un certain regain de vie avec ce passage à la gratuité, il reste à observer l’évolution du phénomène sur le temps. Espérons que les missions quotidiennes et autres événements temporaires continueront à convaincre ceux qui jouent déjà et ce qui vont rejoindre les rangs et souhaitons que, sous cette forme, PlayerUnknown’s Battlegrounds rattrape une partie du succès de sa version mobile, cette dernière étant un des jeux les plus joués au monde.