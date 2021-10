Deathverse – Un battle royale dérangé dans l’univers de Let It Die

Dans les nombreuses annonces qui ont pu affluer dans le State of Play du 27 octobre, on retrouve Deathverse, le nouveau jeu des développeurs GungHo Online Entertainment et Grasshopper Manufacture. Ces derniers étaient déjà connus pour avoir sorti Let It Die (rien à voir avec les Foo Fighters), un Roguelite se déroulant dans une tour en constante évolution, avec des combats JcJ. Un rendu assez mitigé si on en croit les ressentis des joueurs, mais les développeurs n’ont pas lâché le morceau, en remettant une couche avec Deathverse: Let it Die, car oui, le jeu se passe dans le même univers.

Oui, on est dans le même univers, mais bien plus tard, des centaines d’années après le premier opus. L’univers y est encore plus dystopique qu’avant, on est cette fois-ci projeté dans un genre qui nous est plus que (trop) familier : le battle royale. En effet, on est désormais participant d’un jeu télévisé, dont la seule prérogative est « la survie comme seule règle » (un slogan un peu léger pour renouveler le battle royale).

Les développeurs n’ont pas trop voulu se fouler sur la formule. Deathverse n’a pas l’air de vouloir tenter quelque chose de nouveau dans son gameplay, se rapprochant de tous les autres battle royale à la PUBG ou Fortnite pour ne citer qu’eux. Rien qu’avec ce trailer d’annonce, difficile d’entrevoir une perspective nouvelle.

Ce qu’on ne peut pas enlever à Deathverse, c’est l’univers qui semble tout de même attrayant, reprenant des codes steampunks à la sauce BioShock. Tout est démesuré et exagéré dans les expressions des personnages et leurs expressions, mais aussi dans les armes utilisées (passant d’un marteau tête de mort à une épée triple scie sauteuse). L’aspect TV Show donne en plus de tout ça un crédit humoristique qui fait quand même bien plaisir.

Mais paradoxalement, le jeu a l’air de peiner à trouver une vraie identité. Les images de gameplay ne transpirent pas de la même manière que les cinématiques, et c’est assez flagrant.

Le jeu est prévu pour le printemps 2022 sur PS4 et PS5, il serait à tester, mais il ne faut pas trop attendre trop de ce genre de jeu, soit il tombera dans l’oubli, soit ce sera une bonne surprise…