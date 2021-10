Final Fantasy VII: The First Soldier – Le battle royale fait ses classes

Ce n’est peut-être que notre avis et il est donc probable que vous ne le partagiez pas mais, selon nous, la présentation de Square Enix lors du Tokyo Game Show n’tait pas franchement folichonne… Non, on ne peut pas l’appeler « mauvaise », loin de là, mais disons que nous espérions un peu plus que les dernières prises de parole de l’éditeur recyclées dans une autre présentation. Enfin si, on s’en doutait mais nous souhaitions surtout voir du nouveau ou, ce serait probablement plus honnête de le dire comme ça : nous croisions les doigts pour enfin poser les yeux sur l’avenir de Final Fantasy VII. Nous avons pu mais c’était juste Final Fantasy VII: The First Soldier.

Effectivement, la présentation de Square Enix nous aura au moins permis de découvrir un trailer inédit de son battle royale se déroulant dans le monde de Cloud. Naturellement, c’était l’occasion de nous promener un peu dans Midgar pour y apercevoir certains de ces lieux emblématiques comme la chapelle au cœur du Secteur 5 (théâtre de la rencontre entre le mercenaire et Aerith), de nous offrir un aperçu des sessions de gameplay à moto ou à dos de chocobo mais surtout, de découvrir les différentes classes avec lesquels prendre part au combat.

Et, si la petit église n’a pas ravivé de bons souvenirs dans votre cœur de joueur, le nom des classes, lui, pourrait bien vous faire verser une larme virile. Sans surprise, on retrouve au sein de cette liste de métiers des noms légendaires et anciens, rappel d’une époque ou les univers étaient dépeints avec de gros carrés colorés : Guerrier, Sorcier, Moine, Ranger et Ninja. Des métiers que les amateurs de la série (et plus particulièrement des vieux volets) connaissent bien, ici parfumés à la sauce Final Fantasy VII Remake puisque c’est dans le casting de ce volet qu’ils puisent leur approche en combat (le Guerrier offre un gameplay proche de celui de Cloud, le Sorcier puise chez Aerith, le Moine chez Tifa…). On notera aussi la présence de stars comme Bahamut ou Sheeva vers la fin de la vidéo.

Évidemment, le meilleur moyen de vous en faire votre opinion, c’est de regarder vous même le trailer et d’en tirer vos conclusions. N’hésitez d’ailleurs pas à partager votre grain de sel dans les commentaires. Comme confirmé dans la bande-annonce, Final Fantasy VII: The First Soldier devrait débarquer sur appareil Android et iOS d’ici la fin de l’année.