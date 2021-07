Fall Guys: Ultimate Knockout – Mediatonic lance la saison 5 de son battle royale

Sorti à l’été dernier, Fall Guys: Ultimate Knockout a été un vrai carton avant de très vite s’essouffler en termes de joueurs quotidiens. Cependant, le jeu ne cesse de recevoir du nouveau contenu, et hier lors d’un live animé par les développeurs, Mediatonic a présenté en détail la saison 5 de son battle royale atypique.

Tout d’abord on quitte le futur et on rejoint la jungle pour cette cinquième saison, comme le montrait l’image de présentation il y’a quelques jours. De plus, dans les différentes bande-annonces de gameplay concernant la prochaine mise à jour, on peut apercevoir les nouvelles épreuves qui malheureusement ne seront qu’au nombre de six et qui accueilleront cinq nouveaux obstacles. Cela reste léger niveau contenu, et il faudra voir si ces nouveautés garderont leur fraicheur sur la longueur.

Ensuite, question cosmétiques, nous aurons droit à sept costumes inédits à l’image de cette cinquième saison, dont un génie, un dromadaire, ou encore un explorateur qui n’est pas sans rappeler le personnage de la licence Spelunky. De plus, un pack de cosmétiques payants nommé Crown Capers sera également disponible à la sortie de la mise à jour et contiendra trois tenues ressemblant à celle d’un/une explorateur/trice, ainsi qu’à une momie couronnée.

Les développeurs ont aussi annoncé que vingt nouveaux costumes seront présents dans cette nouvelle saison. Actuellement nous en connaissons la moitié, il reste à savoir maintenant quelle sera la manière de débloquer le reste. Nous pensons que l’option passage à la caisse n’est pas à éloigner, mais il est aussi possible que ces derniers sortent dans la boutique d’objets gratuits du jeu en échange de couronnes ou de kudos.

Enfin, nous apprenons que les Duo et Trio arrivent pour une durée limitée. Actuellement seul le Duo est disponible dans la sélection groupée, il faut donc patienter avant de pouvoir jouer en équipe de trois.

En tout cas, l’attente pour mettre la main sur ce nouveau contenu ne sera pas très longue, puisque la saison 5 de Fall Guys: Ultimate Knockout est désormais disponible sur PlayStation 4, PC, et sur PlayStation 5 par le biais de la rétrocompatibilité. À noter que le titre est toujours prévu pour cette année sur Nintendo Switch et sur les consoles Xbox.