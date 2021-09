Phasmophobia – Une mise à jour pour fêter son premier anniversaire

Cela fait bientôt un an que la chasse aux fantômes a commencé pour Phasmophobia sur nos PC. Grandement mis en avant par de nombreux vidéastes sur internet, ce jeu développé par la petite équipe de Kinetic n’a cessé de s’améliorer depuis sa sortie malgré la baisse de la hype autour du titre. Afin de fêter comme il se doit cette première année réussie sur tous les points, les développeurs ont donc lancé une mise à jour anniversaire et nous parlent de l’avenir.

Il est vrai que le jeu a pas mal changé depuis ses débuts, avec de nouveaux fantômes, de nouveaux lieux hantés, de l’équipement supplémentaire et même une refonte graphique de certains éléments. Il est clair que les développeurs n’ont pas chômé durant cette année. Et bien que cette nouvelle mise à jour n’apporte rien d’extraordinaire à part une modification du HUB, elle reste l’exemple parfait de la petite mise à jour quasi hebdomadaire dont a bénéficié le jeu cette année.

En plus de corriger un certain nombre de bugs mineurs, les développeurs de Phasmophobia ont revu leur copie en ce qui concerne la mort des investigateurs. Ainsi, c’est dorénavant l’assurance qui paiera en fonction de la difficulté choisie en cas d’échec de la mission, remplaçant ainsi les 10$ symboliques donnés auparavant. Il sera notamment possible de savoir quel fantôme vous a surpassé en cas d’échec du contrat. Mais les modifications touchent aussi la chasse en elle-même. L’Orbe fantomatique changera dorénavant de place durant la partie.

Outre cette mise à jour, ce fut surtout l’occasion pour les développeurs de nous parler de l’avenir du jeu qui s’annonce pour le moins radieux. Ces derniers ne semblent pas près de raccrocher, leur tête regorgeant d’idées. On prévoit déjà de nouveaux fantômes, et les développeurs souhaitent offrir un côté encore plus horrifique à la traque avec des événements supplémentaires, tels que des apparitions aux fenêtres, etc. Bien entendu, de nouvelles maps, dont un immeuble, seraient en création, mais les développeurs semblent plus pencher vers une refonte des éléments déjà mis en place.