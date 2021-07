Ghost of Tsushima – Pourquoi les contenus exclusifs PS5 resteront payants

Les versions Director’s Cut apparaissent peu à peu, peut-être pour remplacer les éditions Game Of The Year (GOTY pour les intimes). Sucker Punch n’échappe donc pas à la tendance et compte offrir une version augmentée pour Ghost of Tsushima à partir du 20 août. Comme nous l’avions précédemment expliqué dans un article, du contenu exclusif sera disponible :

Votre cheval sera paré de sa plus belle armure et vous pourrez également utiliser une attaque visant à charger vos ennemis.

Une synchronisation labiale avec la version japonaise (exclusive à la PS5)

Vous pourrez caresser de nouvelles espèces animales en plus des renards.

Évidemment quand la nouvelle est tombée pour cette future extension, une des premières questions qui nous soit venue en tête concernait le prix de ce DLC. Si vous suivez ce lancement new-gen, vous avez pu remarquer que certains jeux avaient bénéficié d’une mise à jour sans pour autant que les joueurs doivent repasser à la caisse. Sucker Punch a pris la décision de ne pas proposer d’update PlayStation 5 gratuit. Si vous souhaitez bénéficier des features exclusives à la PS5, et/ou vous aventurez sur l’île d’Ikishima, vous devrez allonger la monnaie.

Pourquoi les développeurs de Sucker Punch ont-ils pris cette décision ? Pour connaître la réponse, il faudra prendre en compte toutes les données liées au développement de ce DLC. Il faut savoir que le passage sur l’île n’est pas une vulgaire mise à niveau technique mais bel et bien une création à part entière. Les fonctionnalités de la PS5 que nous commençons à connaître sont également de la partie, retours haptiques, gâchettes adaptatives et l’utilisation du son 3D.

Si en termes d’expériences de jeu, vous vous interrogez encore sur le contenu de l’extension, sachez que la taille de la map et la durée de vie pourrait bien être comparées avec l’acte concernant la première région Izuhara. Il semble évident pour nous qu’un DLC de qualité ne peut être gratuit, si d’ailleurs vous avez aimé Ghost of Tsushima et que vous souhaitez encourager le travail des développeurs, il est tout à fait compréhensible que vous souhaitiez vous procurer les suites des aventures de Jin Sakai.

Cependant, nous espérons que cette extension sera à la hauteur du matériau de base, tant du point de vue technique que narratif, et qu’il ne s’agira pas d’un DLC creux et pauvre en contenu. Les voies du mercantilisme sont impénétrables, et le jeu vidéo reste une industrie incroyablement lucrative. Restez prudents, votre site favori ne manquera pas de vous tenir informés quant à la qualité de Ghost of Tsushima Director’s Cut.