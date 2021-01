Phasmophobia – Le silence est la clé de votre survie

Apparu de nulle part en septembre dernier, Phasmophobia a su séduire le cœur des joueurs avec son concept pour le moins unique, et explique à lui seul le regain d’intérêt pour la chasse aux fantômes sur la toile. Ce jeu atypique ne cesse de s’améliorer au fur et à mesure que les développeurs de chez Kinetic Games continuent de mettre à jour leur création d’horreur pensé coopération.

C’est d’ailleurs ce qui nous intéresse aujourd’hui, puisque le titre vient tout juste de se doter d’une nouvelle mise à jour qui fait à la part belle à une légende urbaine.

Pour les joueurs non familiers à Phasmophobia, le jeu nous propose de partir en quête d’esprits qui hantent une bâtisse plus ou moins grande. Les joueurs devront alors recueillir des indices à l’aide de divers outils, tout en évitant la colère du fantôme qui n’apprécie pas d’être dérangé dans son ultime demeure. L’objectif est de réussir à identifier à quelles sortes d’esprits notre équipe fait face, le tout sans mourir pendant la traque.

Lots of people thought it was a feature so it has been added 😉 https://t.co/uHnE7MNrQe

— Phasmophobia (@KineticGame) January 11, 2021