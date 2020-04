The Dark Pictures Anthology: Little Hope – L’horreur revient dès cet été

Souvenez-vous. Fin août dernier, nous découvrions avec effroi le dernier jeu de Supermassive Games (Until Dawn) édité par Bandai Namco. The Dark Pictures Anthololgy: Man of Medan aurait dû être le début en fanfare d’une anthologie de jeux d’horreur dont chaque épisode serait indépendant aux autres. On y voyait là un projet ambitieux et inédit dans son approche qui tout en reprenant les mécaniques de jeu explorées dans le très bon Until Dawn, allait nous apporter notre dose de frissons et de choix qui auraient un impact sur le destin des différents personnages que l’on incarnerait.

En lieu et place, nous n’avons eu le droit qu’à un jeu navrant et cliché, qui ne faisait aucunement peur, avec un casting insipide, ainsi qu’une histoire à la ramasse. Alors oui, certaines situations de jeux se montraient efficaces, mais c’était très insuffisant, surtout que l’aventure se bouclait en même pas une après-midi. Reste que le projet global se devait de continuer, et Little Hope, second épisode de cette anthologie était déjà annoncé, se voyant même offrir un teaser après les crédits de fin de Man of Medan.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope aura la lourde tâche de faire oublier son piètre prédécesseur.

Déjà annoncé, déjà teasé, notamment via une vidéo navrante faisant la promotion de YouTubers surjouant devant Man of Medan, on ne peut pas dire que l’on soit en pleine confiance concernant Little Hope. Alors certes les personnages, les lieux, l’histoire et l’ambiance seront tout autre, mais l’épisode précédent nous reste encore en travers de la gorge. Cependant, on lui laisse le bénéfice du doute et l’accueilleront sans à priori, ce qui est une chance pour lui, car on n’en attend rien et il pourrait donc nous surprendre.

Mais trêve de bavardage, voici ce que nous savons. Le jeu se déroule dans une petite bourgade américaine du nom de Little Hope. S’inspirant sans le renier des histoires tragiques qui se sont déroulées au 17ème siècle à Salem ou encore Andover, le scénario de cette suite tourne autour de la sorcellerie. On y suit un groupe d’étude composé de quatre étudiants et d’un professeur se rendre alors dans ce patelin paumé et en devenir les prisonniers. Plongé dans un épais brouillard, ce qui n’est pas sans rappeler Silent Hill, notre nouveau casting de personnages est pris au piège et doit alors trouver les clés de son salut.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope est donc une sorte de simulation de ville hantée dans laquelle une ou plusieurs sorcières ont élu domicile et se montre donc véritablement différent dans son approche de la peur que ne l’était Man of Medan. Attention, on reste en présence d’un jeu narratif, ne vous attendez donc pas à pouvoir gambader librement dans les rues, mais toujours à suivre un rail vous menant d’un point A à un point B. Cependant, les développeurs ont promis un jeu un peu moins cloisonné que par le passé, et on attend donc de voir ce que cela donne.

Côté casting, on est donc face à un tout nouveau groupe et autant dire qu’au vu de celui que l’on s’est tapé l’année dernière, on ne peut que s’en réjouir. On note la présence du très bon acteur Will Poulter (Midsommar, Black Mirror: Bandersnatch, Detroit, la trilogie Le Labyrinthe ou encore The Revenant) et le retour du conservateur toujours incarné par Pip Torrens et qui était l’une des satisfactions du premier épisode.

En termes de gameplay, il ne faut pas s’attendre à grande révolution, mais plutôt à de petits ajustements. Supermassive ayant tenté de fluidifier un peu les différentes actions que l’on peut effectuer en jeu. Nous n’en savons pour le moment pas plus. On espère aussi une narration moins hachée et plus recherchée que dans Man of Medan dans lequel on voyait arriver les différents climax à plus de dix bonnes bornes. Les modes de jeu Shared Story et Movie Night qui permettent aux joueurs de partager leur expérience en ligne ou non sont bien présents.

Enfin,The Dark Pictures Anthology: Little Hope a été annoncé pour cet été sur PlayStation 4, Xbox One et PC. En ce qui concerne les bonus de précommandes, sachez que le Curator’s Cut est bien prévu comme auparavant.