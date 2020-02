The Dark Pictures Anthology tease son second épisode, Little Hope

Bienvenue à Little Hope, le prochain chapitre de The Dark Pictures Anthology.

Vous avez aimé frissonner en solo ou en multijoueur devant Man of Medan ? Vous attendez la prochaine expérience d’horreur signée SuperMassive Games ? L’attente ne devrait plus être très longue. Bandai Namco vient de révéler un premier teaser pour le second épisode de son The Dark Pictures Anthology. Intitulé Little Hope, le prochain chapitre prendra place dans la petite ville fantôme éponyme. Pris au piège et isolés, un groupe d’étudiants et leur professeur doivent trouver un moyen de survivre aux visions cauchemardesques qui les poursuivent au travers d’un brouillard impénétrable. Qui a dit Silent Hill ? Pour s’échapper, ils devront découvrir l’origine du mal et comprendre comment ils y sont liés. Voilà en ce qui concerne le scénario principal. Little Hope reprendra toutes les mécaniques qui ont fait le succès de Man of Medan et devrait sortir cette année, pas plus de précision quant à sa date.

Bon maintenant, parlons bien. Nous n’avions pas aimé Man of Medan (jugé trop pauvre en storytelling ou dans sa proposition de gameplay) et Little Hope semble prendre exactement le même chemin. Pire encore, en à peine 3 minutes de vidéo, le ton et donné. La forme semble masquer le fond. On s’explique. Pour promouvoir son prochain titre, Bandai Namco sort l’artillerie lourde et s’entoure des plus grands influenceurs (dont le vidéaste PewDiePie).

L’objectif est bien de montrer leurs réactions souvent bien exagérées pour vanter les scènes de peur et mettre avant le système de choix. Mais la seule chose dont nous avons vraiment peur est que The Dark Pictures Anthology participe à un affaiblissement de notre média préféré. Du moment que le jeu soit populaire grâce aux nombreux streams et autres partenariats, le fond n’a que peu d’importance. Certes, nous allons vite en besogne, surtout que SuperMassive Games nous a gratifiés de l’excellent Until Dawn par le passé. Nous ne sommes pas à l’abri d’une autre bonne surprise.

Pete Samuels, PDG du studio SuperMassive Games déclare :

« Nous avons reçu de nombreux retours positifs de la communauté et l’équipe est plus motivée que jamais pour offrir aux joueurs une expérience encore plus terrifiante avec le prochain chapitre de l’anthologie, Little Hope, une toute nouvelle histoire aussi horrible que perturbante. »

Nous ne demandons qu’à le croire.