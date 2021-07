Blair Witch plus vrai que nature grâce à l’Occulus Rift

L’équipe de développeurs Bloober Team a décidément le vent en poupe. Leur réputation n’est plus à faire dans l’industrie du jeu horrifique, surfant de succès en succès entre The Medium, Layers of Fear ou encore le portage à venir sur les consoles new-gen d’Observer System Redux. Mais le jeu qui nous intéresse ici nous ramène en 2019 et plus précisément dans la forêt de Black Hills dans le Maryland. On parle évidemment de Blair Witch !

Si vous avez eu le courage d’arpenter la forêt, vous vous souviendrez très facilement de ces frissons qui vous parcouraient l’échine. Cette ambiance glauque, froide et oppressante fidèle au film (prouesse technique pour l’époque puisque l’intégralité du film était en found footage). Non ! Blair Witch 2 n’a jamais existé, comme le remake de l’original, d’ailleurs…

Voilà, le cadre est remis, place maintenant à la vraie information qui nous intéresse. Bloober Team a annoncé l’arrivée de Blair Witch sur l’Occulus Rift (déjà disponible), mais également sur le PlayStation VR (sans date précise). Rassurez-vous, il ne s’agit pas ici d’une simple adaptation à un format VR. Certains éléments ont été repensés comme des nouvelles interactions avec votre fidèle compagnon à quatre pattes Bullet. De nouveaux sons ont également été ajoutés, de quoi vous faire encore plus trembler. Et de nouvelles créatures viendront hanter votre périple au sein de la dangereuse forêt de la sorcière de Blair.

Cette effrayante aventure est donc d’ores et déjà disponible pour l’Occulus Rift. Il vous faudra débourser la modique somme de 29,99 euros pour avoir le privilège de vous enfoncer toujours plus profondément dans la forêt de Black Hills pour effleurer l’espoir de retrouver le jeune garçon disparu. Qui osera pénétrer dans la maudite forêt, casque sur la tête, complétement immergé parmi les ombres menaçantes et les bruits peu rassurants ?