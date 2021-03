Old gen, new gen, Switch, tout ce que l’on sait sur PES 2022

Malgré des ventes moins importantes que son concurrent, la franchise football de Konami séduit de plus en plus d’afficionados du beau jeu. Un choix qui s’explique par l’aspect simulation du titre, mais aussi grâce aux erreurs commises par son rival de toujours sur sa dernière mouture. Aujourd’hui, à l’aube d’un premier épisode new gen il est donc logique que PES 2022 nous mette la rate au court bouillon sur ses nouveautés, surtout après 2 ans de développement.

Ce n’est un secret pour personne, la new gen verra un PES 2022 développé grâce au moteur de l’Unreal Engine, laissant de côté le Fox Engine de la génération précédente. Compte tenu du talent de Konami sur le plan graphique, nul doute que nous serons une nouvelle fois soufflés par les progrès techniques qu’ils auront réalisés. Néanmoins il semble acquis désormais que les versions PS4 et Xbox One devront se contenter d’une mise à jour, potentiellement gratuite ce coup-ci.

Un pari osé compte tenu du parc new gen installé, mais qui peut s’expliquer par la volonté des Japonais de refaire leur retard commercial sur FIFA. Un épisode qui serait donc annoncé en grande pompe avec de réels arguments pour coiffer au poteau la franchise canadienne. Un climat de quasi-tension qui nous rappellerait presque qu’il y a une vraie concurrence entre ces deux titres que tout ou presque oppose. Et puis, ce n’est pas non plus un coup d’essai pour les franchises de football sur console qui avaient déjà proposé à l’époque des versions PS2 et PS3 très différentes (notamment pour PES 2013 qui changeait de moteur de jeu).

Côté droits des clubs, il semblerait aussi que FIFA ait décidé de saboter le contrat d’exclusivité que PES a avec la Juve, l’absence de cette dernière sur le titre d’Electronic Arts l’handicapant sérieusement sur le marché italien. Que des rumeurs et assez peu de nouvelles concrètes sur ce sujet pour le moment, mais clairement PES 2022 n’a pas besoin d’un énième faux club dans sa liste. Toutefois, Konami semble aussi s’activer en coulisse pour pousser les droits un peu plus avec des contrats spécifiques pour certaines ligues (la brésilienne pour le moment) visant à récupérer l’intégralité des faciès de joueurs pour modélisation. C’est toujours ça de pris.

Concernant la Nintendo Switch, et face aux vastes blagues que sont les Legacy Edition de FIFA sur le support, il semblerait que son rival en profite pour proposer un titre à la hauteur de la console (de ses ventes tout du moins), voyez plutôt :

“Je pense que nous en sommes plus proches. L’Unreal Engine va nous aider à être un peu plus flexibles quant aux plateformes sur lesquelles nous sommes présents. Je ne peux pas encore vous l’assurer, mais je pense que nous nous rapprochons de l’objectif. Chaque fois que nous annonçons un nouveau jeu, les gens nous font savoir qu’ils attendent toujours la version Switch. C’est quelque chose que nous voulons, parce que les gens nous le demandent et il y a beaucoup de consommateurs qui ont arrêté de jouer à PES juste parce que nous ne sommes pas sur cette plateforme. Nous nous concentrons sur la façon dont nous pouvons [le faire], et je pense que le changement de moteur va aider beaucoup d’entre nous à réaliser le rêve de plusieurs fans de Nintendo.”

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre les prochaines communications officielles pour enfin commencer à rêver en grand.