Pierre Ménès bientôt écarté de la licence FIFA par EA ?

Une fois n’est pas coutume, on va commencer cet article par une digression. Alors une petite, car on ne va pas s’écarter du sujet qui nous intéresse, mais plutôt parler d’un documentaire qui a fait grand bruit cette semaine et qui a trait au milieu du journalisme sportif et de la condition, ainsi que du respect, de la femme au sein de ce dernier.

Marie Portolano, journaliste sportive principalement pour la chaîne de télévision Canal +, a en effet cette semaine pu diffuser à l’antenne un documentaire sur le sexisme dans son milieu professionnel. Il s’agit là de témoignages de diverses personnalités féminines travaillant dans ce domaine d’activité ou en relation avec, dans lequel sont évoqués le machisme, l’irrespect et la misogynie d’un bon nombre de leurs collègues masculins.

Très sincèrement, on ne peut que vous conseiller le visionnage de ce documentaire intelligemment intitulé “Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste”, tant il met en exergue les maux profonds de notre société patriarcale qui ne voit finalement en la femme qu’un égal de bonne conscience, car dans les faits, la gente féminine est encore trop de fois sous représentée ou tout simplement méprisée.

En marge de la sortie et du succès de ce documentaire, une autre histoire a fait le buzz sur les réseaux sociaux et dans quelques journaux, le fait que Canal + aurait censuré intentionnellement un passage de ce dernier dans lequel Marie Portolano confronterait le journaliste et chroniqueur sportif Pierre Ménès pour l’interroger sur ses propres agissements et ses agressions sexuelles (car il n’y a pas d’autres mots) envers quelques-unes de ses partenaires à l’écran.

Impossible pour nous de vérifier si oui ou non cela est vrai, mais le fait est que l’interview en question du monsieur est on ne peut plus mauvaise pour son image, notamment de par les propos qu’il y tient et la justification qu’il donne à ces agissements. D’ailleurs, et pour être totalement transparent avec vous, voilà l’intégralité de la séquence diffusée le lendemain dans l’émission de Cyril Hanouna (toujours prompt à défendre la veuve et l’orphelin…) TPMP sur C8, avec en bonus ses “explications” quant à son comportement…

Suite à toute cette affaire, de nombreuses personnalités de tous milieux sont intervenues pour commenter ce qui a été montré et dit par la suite. Et on attendait, nous autres adeptes du jeu vidéo, qu’une certaine entreprise américaine prenne la parole, puisque Pierre Ménès prête sa voix à l’un de leurs jeux depuis quelques années maintenant.

Il s’agit bien évidemment d’Electronic Arts. En effet, le journaliste joue les commentateurs pour animer les matchs du jeu vidéo FIFA aux côtés d’Hervé Mathoux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la société suit l’affaire de très près, attendant probablement de voir si les choses se tassent ou au contraire s’enveniment pour savoir si oui ou non elle va rompre sa collaboration avec lui.

Nous suivons attentivement les faits préoccupants reprochés à Pierre Menes car nous sommes très vigilants sur le comportement de nos athlètes et de nos partenaires. Compte tenu de ces éléments, nous examinons activement la suite de sa relation avec EA SPORTS. — EA France (@EAFrance) March 24, 2021

Autant dire que cela sent le roussi pour Pierre Ménès et que cela est, de notre strict point de vue, amplement mérité. Par contre, nous condamnons fermement toutes menaces de mort ou harcèlement envers lui, sa compagne et ses proches. En tout cas, EA semble bien disposé à prendre les mesures qui s’imposent prochainement pour l’écarter définitivement de sa série de jeu de football.

Les questions que l’on se pose maintenant sont les suivantes : Est-ce par conviction ou pour s’acheter bonne conscience qu’Electronic Arts réagit de la sorte ? Ne connait-on pas depuis des lustres le comportement nocif que Pierre Ménès peut avoir ? N’aurait-il pas fallu réagir avant et pas en réaction à une polémique ? En tout cas, on sent que cette histoire va faire débat sur la place publique pendant un certain temps encore.