Paint the Town Red – La créativité au service de la brutalité

Disponible en accès anticipé depuis 2015, Paint the Town Red s’apprête à arriver sur toute les plateformes pour notre plus grand plaisir. Le studio South East Games a dévoilé un nouveau trailer pour l’occasion afin de nous laisser découvrir toute les nouveautés ajoutées au titre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeu a bien changé en six années de développement avec l’ajout de nombreux modes de jeux.

Paint the Town Red est un jeu d’action sandbox dans lequel vous devrez éliminer tous les adversaires présent sur la carte, en laissant parler votre créativité. Tous les objets pourront vous servir d’armes et se détruiront au bout de quelques coups, vous forçant à faire des choix dans la précipitation. Le jeu utilise un moteur de rendu 3D par voxel, une imagerie déjà utilisée par Minecraft mais également par des jeux de survie tel que Valheim et 7 Days to Die.

Néanmoins la violence est bien présente dans Paint the Town Red (comme son titre le laisse à deviner) et les éliminations seront très sanglantes. Les différentes cartes disponibles vous permettront de voyager dans le temps afin d’affronter vos adversaires durant différents âges comme à l’ère de la piraterie, et les nouveaux modes ajoutés vous permettront de vivre une aventure Rogue-lite, comportant de nouveaux ennemis et pouvoirs.

De plus les joueurs auront la possibilité d’accéder à l’éditeur de niveaux afin de créer et partager leurs propres histoires. Une fonctionnalité qui permettra au titre d’obtenir une meilleur visibilité et ainsi de se forger une communauté active si le studio continue d’alimenter le jeu en ressources. Le nouveau trailer nous laisse également apercevoir un mode de jeu inspiré de Superhot dans lequel le temps sera à votre service pour venir à bout des vagues ennemies.

Paint the Town Red sera disponible dès le 29 juillet 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC et Mac via Steam. De plus une promotion est actuellement disponible sur Steam et permet de profiter de -30% sur le titre jusqu’au 8 juillet. On vous laisse profiter de la violence du jeu et de l’aperçu des différents modes dans ce nouveau trailer très nerveux qui saura nous rendre plus qu’impatients.