L’hébergeur OVH voudrait racheter Shadow

Nous vous parlions il y a quelques jours des difficultés que connaissait en ce moment l’un des pionniers du cloud gaming, fleuron de la french tech, Blade, surtout connu pour son application Shadow, qui permet de louer un gros PC gaming situé dans les nuages et de le faire tourner sur n’importe quel écran.

L’entreprise a en effet rencontré des difficultés liées à sa nécessaire croissance, un ensemble d’embûches allant d’une migration compliquée entre deux hébergeurs aux problèmes logistiques que connaît un peu tout le monde en ce moment des suites de la pandémie. Des difficultés qui l’ont placée dans la délicate position du redressement judiciaire, et en quête d’un repreneur qui pourra injecter des liquidités dans la société…

Ironie du sort, c’est OVH, que Shadow avait justement quitté pour migrer sur les serveurs d’un de ses actionnaires, ce qui avait entrainé des complications qui ont participé aux difficultés actuelles… Mais nous digressons. Bref, c’est OVH, donc, qui a fait cette semaine une offre de reprise.

On le découvre dans ce tweet du propriétaire d’OVH. L’offre de reprise aurait pour but de construire un service concurrent des suites bureautiques en ligne de Microsoft et Google. De quoi s’inquiéter de voir les services de cloud gaming, la spécialité de Shadow jusqu’alors, disparaître ? Et quid des abonnements actuels ? Les adeptes des coquelinements noteront eux que cette offre, si elle arrivait à terme, permettrait à Shadow de rester français…

À l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous apprenons que les serveurs d’OVH à Strasbourg ont subi un grave incendie, et qu’au moins l’un des quatre datacenters du site est complètement détruit. On imagine les complications à tous les niveaux que va entraîner ce sinistre, et on ne sait pas encore si cela aura un impact sur les projet à moyens termes d’OVH. Comme on peut le voir dans la proposition de reprise, le futur acquéreur de Shadow n’a que jusqu’au 19 mars pour se faire connaître. On en saura donc un peu plus très rapidement…