Overwatch 2 – Le prochain héros se laisse timidement approcher

C’est à l’occasion de la grande finale des playoffs de l’Overwatch League, et à un peu plus d’un mois du lancement de la saison 2 de son free-to-play, que Blizzard lève le voile sur le prochain héros qui viendra grossir les rangs d’un roster déjà bien musclé. Entre attentes de longue date et surprise inattendue, où se situe ce nouveau tank et qu’a-t-on réellement appris lors de sa présentation ?

Si le rôle du nouveau héros était déjà connu, son identité restait encore un mystère et, malheureusement pour les admirateurs de Mauga, qui était pressenti pour une arrivée imminente, c’est Ramattra qui se joindra à la fête le mois prochain. Appartenant au secteur zéro, cet omniaque s’est dévoilé au cours d’une courte vidéo retraçant ses origines. Et c’est tout.

En effet, même si le look du personnage est indéniablement une force, et que son histoire est intéressante, c’est bien là tout ce que l’on a à se mettre sous la dent. Aucune image de gameplay et aucune information sur son kit de compétences, si ce n’est au travers des discussions qui auront suivi son annonce. En sachant que ce dernier aura finalement été dévoilé tard dans la nuit, l’attente n’en valait pas réellement la peine.

Tout ce que l’on sait de ce Ramattra, c’est qu’il s’agit d’un omniaque qui aurait tenté de se faire une place dans le monde aux côtés des humains, comme ses comparses. Las de subir les affres d’une méthode pacifique qui ne fonctionnait pas, il aurait choisi de passer à la méthode agressive dans les rangs du secteur zéro, ennemis déjà affrontés par Overwatch par le passé.

À en juger par ce qu’il s’est dit cette nuit, le personnage disposerait de deux formes : la forme « moine », qui lui permettrait de protéger ses alliés, représentant son côté pacifique, et la forme « némésis », représentant son côté guerrier et lui permettant d’utiliser ses poings pour écraser les forces adverses avec toute la colère de son peuple. Il faudra donc s’adapter aux situations pour maîtriser Ramattra.

Il reste encore un mois avant le déploiement de ce personnage dans Overwatch 2, tout autant de temps qui permettra à Blizzard de communiquer sur ce nouveau héros, que ce soit son kit, sa méthode d’obtention (à voir si le studio a écouté les joueurs suite à l’arrivée de Kiriko) ou encore ses liens avec le reste du roster, dont Zenyatta qui aurait accompli ses devoirs de moine à ses côtés.