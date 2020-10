Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm – Sortie calée avant le retour à Hyrule

Ça fait des plombes qu’il est disponible sur Apple Arcade (“sur quoi ?”), Cornfox and Brothers nous annonce que d’ici peu, son ultime Zelda-like en date arrivera sur la console des créateurs de Link et compagnie. Effectivement, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (qui s’inspire quand même très largement de The Legend of Zelda: Breath of the Wild) arrive d’ici la fin du mois sur Nintendo Switch ! Il s’agit donc d’un moment parfait pour y revenir et le rappeler à votre mémoire.

Puisqu’il y a un “2” dans le titre, vous vous imaginez qu’il s’agit d’une suite ? Et bien ce n’est pas exactement le cas. En effet, s’il se glisse bien dans un train de pensée, il n’appartient pas forcément à une même trame scénaristique. Donc oui, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm se place bien derrière Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas mais compte bien se renouveler autant que Breath of the Wild a dépoussiéré la formule “The Legend of Zelda” (et c’est peu dire).

Ainsi, les finois de Cornfox and Brothers, spécialisés à temps plein de la copie de Zelda et qui, avec leur premier épisode nous offraient de suivre une aventure largement inspirée des plus anciens voyages du célèbre Hylien (esthétique, gameplay et point de vue) mâtinée d’une dose de Wind Waker/Phantom Hourglass (mais sans la liberté de naviguer d’une île à une autre librement) reviennent cette fois-ci avec un périple plus largement inspiré du dernier volet des aventures du héros tout de vert vêtu.

Naturellement, on dit donc “au revoir” à la vue du dessus, “arrivederci” aux plans fixes et à la rigidité des différents éléments du décors et “hasta la vista” aux environnements servis sous la forme de petites salles, mais “bonjour” aux combats contre des scarabées rouges avec une caméra libre et “bienvenue” à l’exploration sur des cartes en monde ouvert. En revanche, les habitudes ont la vie dure, le scénario consiste toujours à sauver un monde luxuriant des activités d’un sorcier malintentionné aux commandes d’un preux chevalier blond vêtu d’une tunique mais bon, faut imaginer qu’on peut pas trop en demander d’un coup, si ?

Bon tout ça c’est cool, mais du coup, c’est pour quand ? Vous serez donc ravis de découvrir que, si vous êtes en manque de Zelda (et dans l’attente de Hyrule Warriors: l’Ere du Fléau), vous pourrez toujours meubler votre temps libre avec Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm dès le 28 octobre en exclusivité sur Nintendo Switch. Notez que le jeu est toujours disponible pour tout client Apple Arcade. Et pour le plaisir, on vous remet le trailer de cet été.