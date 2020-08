Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm se pavane en vidéo

Notre société est quand même un bel exemple d’hypocrisie, non ? Tourner le comme vous voulez mais nous on trouve drôle d’observer la plèbe fusiller un studio quand un jeu s’inspire un peu trop d’une valeur sûre et font les yeux doux à un autre qui fait exactement la même chose. Bien entendu, nous avons un exemple en la personne de Genshin Impact (le Zelda-like chinois signé par MiHoYo) et son annonce très discutée et la suite de Oceanhorn que la bienveillance accompagne. Enfin, on va le reconnaître, difficile de ne pas faire les yeux doux en regardant ce nouveau trailer de Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm.

Bien sûr, on sait très bien que le soft tourne déjà depuis la fin de l’an dernier sur Apple Arcade mais honnêtement, vous y avez joué ? Si oui, donnez votre avis dans les commentaires mais en attendant, vous pouvez toujours rester dans le coin et découvrir la première vidéo de gameplay de la version Switch. Effectivement, Cornfox & Brothers (le studio derrière le jeu quoi) nous offre aujourd’hui d’admirer comment le jeu s’en sort sur l’hybride de Nintendo et il faut reconnaître que c’est plutôt positif. De plus, on est ravi de découvrir les nouvelles perspectives qu’offre le jeu autour des monstres et des mécanismes déjà connus des joueurs qui se sont frottés à Oceanhorn: Monsters of Uncharted Seas.

Mais cette bande-annonce nous offre bien plus qu’un premier aperçu du look de cette version Switch, il nous dévoile également une fenêtre de sortie. Cette version Switch, disponible exclusivement sur l’eShop, devrait sortir dans le courant de l’automne 2020. Si ça reste assez vague, nous on comprend la chose suivante : certains d’entre vous l’auront probablement plié avant Noël.

Voilà, le tour est fait ! Que pensez-vous de tout ça ? Quoiqu’on en dise, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm sortira sur Nintendo Switch lorsque les feuilles des arbres prendront les couleurs iridescentes de la prochaine saison. Et si jamais vous mouriez d’envie d’une édition physique, un éditeur comme Limited Run Games finira probablement par s’y coller.