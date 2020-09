Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Les héros débarquent à l’unisson

Quelle curiosité, ce Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau ! Annoncé en grande pompe par le boss de la team Zelda, Eiji Aonuma, et son comparse chez Koei Tecmo, depuis sa première apparition, le titre semble captiver les fans de la licence de Nintendo. C’est un succès d’autant plus captivant que, jusqu’alors, personne n’avait rien réclamé de tel… Les fans étaient juste en attente de plus de nouvelles de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (preuve s’il en est que la série a toujours autant de succès).

Bref, si nous nous retrouvons à parler de ce jeu aujourd’hui, c’est parce que Nintendo a ajouté sur son compte YouTube une nouvelle vidéo mettant en scène Link, Zelda et les Champions d’Hyrule alors qu’ils s’apprêtent à mener le combat de leur vie (et comme on sait, celui qui mènera nombre d’entre eux à la tombe…). Cependant, cette fois-ci, plutôt que de se focaliser sur les enjeux de la mission impossible qui attend nos héros, cette dernière se rapproche d’eux afin de présenter la valeur sentimentale de ce combat et le sacrifice qu’ils font pour Hyrule.

Plus encore, cette bande-annonce est également une occasion de découvrir un certain nombre d’éléments inconnus. Tout d’abord, Impa y apparaît un peu plus souvent et confirme (par conséquent) sa présence au sein du jeu. À la vue de son arsenal (et en partant du principe qu’elle sera jouable), elle sera probablement la ninja du groupe (on dit d’ailleurs “kunoichi”) et devrait offrir des combats extrêmement acrobatiques. Pour le reste, on peut y voir une partie du moveset des différents Champions. On peut en conclure d’ailleurs qu’en plus des pouvoirs qu’ils prêtent à Link durant Breath of the Wild, les alliés de notre hylien préféré devraient pouvoir faire appel aux différents talents de la tablette Sheikah. Mais bon, on imagine que le Tokyo Game Show nous apportera plus de précisions sur ce point.

Alors, qu’en pensez-vous ? Attendez-vous de reprendre le combat contre Ganon et son armada de gardiens dans Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau ? Sa sortie est toujours calée au 20 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch.