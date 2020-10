Hyrule Warriors : L’Ere du Flèau se montre au compte-gouttes

Alors que nous étions tous dans l’attente d’un Zelda: Breath of the Wild 2, Nintendo nous a surpris avec l’annonce d’un nouvel épisode Hyrule Warriors il y a bientôt 3 semaines. Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau se déroule environ 100 ans avant l’histoire de Breath of the Wild et nous raconte la chute du Royaume d’Hyrule causée par le Fléau Ganon. Le jeu nous propose un gameplay de type Musou, inspiré par la célèbre série des Dynasty Warriors développée par Koei Tecmo tout en reprenant le style artistique de Breath of the Wild.

Pour rappel, le genre Musô (prononcé « mouzô » ), popularisé par la saga aux trois royaumes et spécifique à l’univers japonais, pourrait être défini par le fait de devoir affronter une quantité massive d’ennemis en même temps afin de tous les éliminer, le tout dans un contexte historique, dans notre cas la chute d’Hyrule.

La sortie du jeu approchant à grand pas, le compte Tweeter japonais Hyrule Warriors a mis en ligne depuis lundi de nouvelles captures d’écrans mettant chacune en scène Link et les quatre prodiges découverts dans Breath of the Wild, Daruk le prodige Goron, Mipha la prodige Zora, Revali le prodige Piaf et Urbosa la prodige Gerudo.

Lundi, nous avons pu avoir une première image mettant en avant Daruk et Link.

Mardi, une nouvelle image sur laquelle est présente Mipha la prodige Zora.

Mercredi, un nouveau screenshot nous montrant un duel entre Revali et Link, s’agit il de leur première rencontre ? Souvenez-vous que dans Botw, ils avaient une relation un peu conflictuelle.

Jeudi pour terminer, une image dans laquelle nous apercevront la prince Zelda en compagnie de Urbosa, en apprendrons nous d’avantage sur leur relation ?

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera disponible le 20 novembre 2020 en exclusivité sur la Nintendo Switch au prix de 59,99 euros.