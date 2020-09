Dynasty Warriors 9: Empires prépare son invasion sur next-gen

Hier, le Tokyo Game Show battait son plein et continuait ses annonces en tous genres. Et c’est sans surprise que nous apprenons l’arrivée de Dynasty Warriors 9: Empires, fruit de la collaboration entre Omega Force et de Koei Tecmo. Trois indices nous préparaient à cette annonce.

Tout d’abord, les ventes plus qu’honorables du neuvième opus appuyées par une large communauté de joueurs. L’épisode a su réinventer sa formule sur le déclin afin de proposer une expérience inédite sans dénaturer ses origines. Ensuite, avec plus de trente jeux à son actif, la licence fête cette année ses vingt ans d’existence, période idéale pour passer le pas de la next-gen imminente. Enfin, la stratégie avait déjà payé il y a cinq ans avec Dynasty Warriors 8: Empires sorti il y a plus de cinq ans maintenant. Bref, c’était écrit d’avance.

Dynasty Warriors 9: Empires est le premier chapitre à sortir sur PlayStation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch, de quoi élargir davantage la communauté. Le libellé Empires insuffle des mécaniques de stratégie plus poussées que dans les épisodes canoniques. Ainsi, au lieu de suivre un scénario plus ou moins cadré, il sera possible de construire son propre royaume et de l’étendre comme bon vous semble.

Capturez des points stratégiques, déployez vos unités, Dynasty Warriors 9: Empires est le subtile mélange du mode musô (1 vs. 1 000) et de la stratégie, sans oublier le mode éditeur de personnages assez complet permettant de façonner un officier à son image. Bon avec son peuple ou véritable tyran ? À vous de fonder votre royaume et de définir ses règles.

Akihiro Suzuki, producteur de la série, déclare à ce sujet :

“C’est les 20 ans de Dynasty Warriors, et nous ne pouvions pas être plus heureux que de le célébrer avec nos fans les plus fidèles en leur dévoilant le premier jeu de la série des Warriors sur la next-gen, ainsi que le tout premier Dynasty Warriors sur Switch.”

Dynasty Warriors 9: Empires est attendu pour le début de l’année 2021 sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.