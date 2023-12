L’équipe de New Game Plus vous souhaite un joyeux Noël !

Nous y sommes, en plissant un peu les yeux, par temps clair, on aperçoit déjà l’année prochaine ! Alors que l’on n’est plus qu’à quelques jours de Noël, on vous souhaite de trouver sous le sapin les jeux vidéo et/ou accessoires dont vous rêvez : une édition en boite du GOTY, une mise à jour OLED de la Switch ou, pour les plus riches chanceux, l’objet gaming du moment : la console-PC (Steam Deck, ROG Ally…), qui sera aussi un marqueur de cette année écoulée.

Un peu plus loin que Noël, on espère surtout que l’année qui se profile soit aussi riche que celle assez incroyable qu’on vient de vivre. Et 2024 n’est pas exempte de promesses, avec quelques gros titres déjà au programme, comme Black Myth: Wu Kong, Star Wars Outlaws, Indiana Jones, FFVII Rebirth, Tekken 8, un nouveau Fable, mais aussi the Plucky Squire ou le DLC d’Elden Ring…

Arrivera-t-on à Noël 2024 comme pour celui de cette année, épuisé par la montagne de sorties ? Ce sera aussi la véritable première année qu’Activision Blizzard va vivre sous pavillon Microsoft : que cela réserve-t-il pour le Game Pass ? Côté PlayStation, on attend du mouvement, après une année plutôt calme question exclusivités, même si le carton de la console Sony est toujours total. Le revirement (volontaire ou pas…) de la politique du « tout jeux-service » risque de changer la donne.

Mais les vraies attentes côté constructeurs sont chez Nintendo, avec l’annonce imminente de la nouvelle console qui aura la tâche ardue de succéder à l’incroyable réussite que fut (et qu’est encore !) la Switch. Cette future machine viendra-t-elle enfin casser la malédiction qui fait alterner depuis 20 ans réussites et plantages chez Big N (GameCube : plantage, Wii : carton, Wii U : plantage, Switch : carton) ?

Bien entendu, difficile d’émettre des vœux ou des souhaits sans penser aux milliers de postes détruits en 2023. Si on regarde le verre à moitié plein, ces dernières années ont aussi été celles de la création de nombreux syndicats, ce qui pourrait aider à réduire les violences socio-économiques rencontrées cette année. On devrait de toute façon assister au retour à une certaine « normale » après l’explosion de la bulle COVID, qui avait vu les investissements dans le jeu vidéo – l’activité « de confinement » par essence, avec les « apéro-Zoom » – se multiplier. Les fonds exceptionnels de l’époque auront été avalés, ce qui a mis fin a bon nombre de contrats, mais les séries de licenciements devraient, on l’espère vraiment, ralentir. Ce qui ne veut pas dire que les victimes de cette année noire retrouveront tous facilement un poste…

Pour New Game Plus, 2024 sera aussi l’année de la persévérance. Le paysage de la presse jeu vidéo est dans un état assez compliqué, nombre de titres se laissant séduire par les sirènes du clickbait, des articles à forte valeur de référencement (on les reconnait à l’emploi du démonstratif : « Ce jeu … » sans qu’on sache de quel jeu il s’agit… à moins de cliquer), ou à celle de l’affiliation à tout va (des articles pointant de soi-disant bonnes affaires, construits autour d’un lien vers une boutique en ligne, boutique qui rémunère le site web à chaque clic vers son annonce). Aux critiques moins dociles, les éditeurs, eux, préfèrent souvent les influenceurs, YouTubeurs et autres TikTokeurs, qui ont le superlatif facile.

Nous tenons néanmoins à rester sur notre crédo : celui de prendre un peu de hauteur sur l’actualité, de regarder le jeu vidéo avec du recul, d’essayer de garder notre œil critique. Une position avec des hauts et des bas, qui nous coûte, parfois. Nous ne sommes pas des professionnels, dans le sens où l’on ne vit pas de notre travail. Ce qui peut être un problème, en nous empêchant d’être 100% disponibles pour le site, et nous amenant à être, sur certains sujets « brûlants », un peu à la traîne des mastodontes aux équipes salariées. Mais cette faiblesse est aussi une grande force : nous ne sommes soumis à aucune pression du chiffre, et rien ne nous oblige à céder aux articles les plus « Google-compatibles ».

Nous écrivons néanmoins pour être lus, et l’on souhaite que vous soyez encore plus nombreux en 2024 à nous accompagner ! Alors, joyeux Noël à nos lecteurs, et aux autres aussi. 2024 est en cours de chargement. On se voit au niveau suivant ?