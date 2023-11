Tristesse, les enfants demandent plus de V-Bucks que de jeux pour Noël

Alors qu’une partie des joueurs se bat contre les DLC abusifs, les lootboxes, les monnaies virtuelles, mais aussi le tout numérique et les éditions dématérialisées, d’autres ont complètement embrassé ce système, à la grande satisfaction de l’industrie, on l’imagine. Ainsi, l’ESA (Entertainment Software Association) a commandé un sondage dont les résultats s’avèrent un poil effrayants. Le jeu vidéo sous toutes ses formes (matériel, jeux, merchandising…) serait largement en tête des souhaits pour Noël, 72% des enfants ayant commandé un cadeau en relation avec le gaming. Mais ce n’est pas là la partie effrayante.

Le sondage révèle en effet que parmi ceux intéressés par le jeu vidéo, presque un enfant sur trois (29%) aurait demandé de la monnaie virtuelle in-game pour Noël. V-Bucks, Robux (la devise de Roblox) ou Cristaux Primaires (Genshin Impact) auraient ainsi plus la cote auprès des jeunes que les jeux en boîte, inscrits sur les listes au Père Noël de seulement 22% des enfants.

Le même sondage, mené auprès d’une population de 500 enfants américains âgés de 10 à 17 ans, montre que le cadeau « gaming » le plus réclamé cette année sera l’abonnement (à 39%), juste devant les consoles (à 38%), les accessoires (casques, manettes… à 32%), la monnaie in-game, comme mentionné plus haut, et enfin, en bas de la liste, les jeux en édition physique, réclamés sur seulement 29% des listes de Noël consacrées au jeu vidéo.

Des jeux désormais tout en bas des listes de souhaits ? Voilà qui explique peut-être le changement de calendrier qu’on a connu cette année, avec un mois d’octobre, traditionnellement période des grosses sorties jeux vidéo, qui s’est étalé de l’été à aujourd’hui !

Avec également 57% des parents qui déclarent avoir prévu de s’offrir aussi un jeu vidéo, ou un produit en relation avec le gaming, l’industrie peut se féliciter d’être en tête du classement des cadeaux cette année. Les esprits chagrins souligneront le tout petit score atteint par les livres, réclamés par seulement un quart des enfants interrogés (26%). On pourra dans tous les cas se satisfaire de l’absence totale des NFT dans les résultats de l’enquête !