Vivement décembre, que rien ne sorte !

Traditionnellement, les grosses sorties jeux vidéo paraissent en octobre. Il s’agit d’un savant calcul marketing, qui permet aux gros jeux de faire parler d’eux pour que les parents, grands-parents, oncles et tantes les aient en tête au moment de faire leurs cadeaux de Noël. Les jeux sont ainsi sortis depuis suffisamment longtemps pour que les titres aient pu arriver aux oreilles de la famille, mais depuis encore assez récemment pour rester dans l’actualité.

Sauf que cette année, octobre est arrivé en mai. Voire même plus tôt. 2023 fut un festival ininterrompu de grosses sorties, à tel point que jamais le backlog ne s’était aussi rapidement rempli. On ne croyait pas pouvoir écrire ça un jour, mais oui, on est bien en train de se plaindre du fait que trop de bons jeux sont sortis ces derniers mois !

Heureusement, voilà décembre. Pour la première fois depuis de longs mois, le planning des sorties semble enfin s’éclaircir : la seule grosse sortie du mois sera l’Avatar d’Ubisoft. Ouf.

Ce calendrier allégé conjugué aux vacances va nous permettre de belles sessions de rattrapage pour aller jeter un œil à tous ces jeux passés sous notre radar, rendus complètement invisibles par les Spider-Man 2, Starfield, Baldur’s Gate 3, Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV, Super Mario Bros. Wonder… (Et ce n’est ici qu’un petit aperçu des grosses sorties réussies de l’année.)

Ainsi, nous aurons peut-être enfin le temps d’aller nous perdre dans Chants of Sennaar, puzzle game original qui jouait très littéralement avec les mots ; d’aller vivre les derniers jours des dinosaures dans Goodbye Vocano High en compagnie d’un petit groupe d’amis dinos pour qui « carpe diem » a plus de sens que pour n’importe qui ; de replonger dans la magie du JRPG 16 bits avec l’excellent Sea of Stars ; ou de rendre un hommage funky au classique Jet Set Radio avec le non moins funky Bomb Rush Cyberfunk…

Autant de jeux qui, dans un contexte un peu moins chargé, auraient fait bien plus de bruit, mais qui ont pu se noyer sous la pluie de AAA sortis en même temps qu’eux. Et là encore, ce n’est qu’un très court aperçu de la production de l’année. Ajoutons à cela les jeux qu’on n’attendait pas et qui arrivent déjà auréolés d’une certaine réputation, comme le Robocop qui s’avèrerait – contre toute attente – être une bonne surprise (notre critique arrive), ou Slay the Princess, dont on avait peu entendu parler, jusqu’à ce qu’une rumeur persistante le considère comme un instant classic chez les indés…

Définitivement, la pause de publication de décembre ne sera pas de trop pour aller découvrir ces titres manqués. À moins que ce ne soit l’occasion que beaucoup attendaient pour pouvoir enfin consacrer le temps qu’exige celui qui sera probablement le GOTY de cette année particulière, Baldur’s Gate 3. Et tant pis pour le backlog, ce sera pour 2024 !