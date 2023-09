2023, meilleure ou pire année du jeu vidéo ?

Trop de bons jeux tuent les bons jeux

C’est un refrain qui sera revenu tout au long de l’année, et qui risque d’être répété encore quelques semaines (mois ?) : 2023 est une année incroyable pour le jeu vidéo, tant les grands titres de qualité sortent les uns après les autres. Si 1998 est généralement considéré comme « la meilleure année du jeu vidéo », avec la sortie de nombreux titres adulés (Metal Gear Solid, Half-Life, Ocarina of Time, StarCraft, Gran Turismo, F-Zero X ou encore un certain Baldur’s Gate), 2023 risque de lui subtiliser la couronne, avec sa floppée ininterrompue de sorties majeures.

Un agenda si chargé que les éditeurs doivent louvoyer et bousculer leur programmation pour essayer de se faire une place. C’est ainsi que l’éditeur de Baldur’s Gate 3 a décidé d’avancer la sortie du jeu pour éviter d’être confronté à Starfield, et qu’Alan Wake et Alone in the Dark ont été eux légèrement retardés pour, de l’aveu même des éditeurs, ne pas faire face aux mastodontes qui occupent les mêmes fenêtres de sortie.

Un décalage très bien accueilli dans le cas de Baldur’s Gate 3, puisqu’un mois n’était pas de trop pour se plonger dans l’univers dense de Donjons & Dragons, d’autant que le jeu aura, à en croire les chiffres, atteint bien plus que sa cible de niche dédiée… On parle d’un mois, parce qu’aujourd’hui paraît pour tout le monde sur PC, Xbox et Game Pass, Starfield (disponible depuis une petite semaine pour les acquéreurs de l’édition prémium).

Le jeu de Bethesda et son millier de planètes visitables risque à son tour de nous prendre plusieurs dizaines d’heures… ! Pourra-t-on en faire (plus ou moins) le tour d’ici la sortie du DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, programmée pour dans moins de 3 semaines ? Tic, tac, tic, tac…

Les grosses sorties s’enchaînent, ne nous laissant aucun temps mort. Et évidemment, on s’en réjouit ! N’étions-nous pas les premiers à pleurnicher sur le manque de contenu proposé sur les consoles de dernière génération pendant leurs deux premières années d’existence ? Cependant, cette situation façon « tout ou rien » n’est pas sans conséquence, et enchaîner les AAA ne laisse que peu de place aux outsiders (indés, nouvelle licence…) à la fois dans la presse et dans le planning des joueurs.

Ainsi, les sorties coups sur coup des jeux événements Baldur’s Gate 3 et Starfield ont laissé dans leur ombre et parmi d’autres Sea of Stars et Armored Core VI. Bien entendu, chacun de ces deux jeux n’a pas complètement été ignoré des média et des joueurs, mais tous deux auraient pu être le jeu du mois, voire de la saison, dans un contexte différent, et nul doute que leurs ventes seront probablement impactées par la rude concurrence sur la période.

Et que dire de Lies of P, proposition de Souls-like qui avait montré patte blanche avec une première démo bien accueillie, mais qui aura fort à faire avec, sortant exactement le même jour, Mortal Kombat 1, tandis que les fans hardcore des jeux FromSoftware, cible première du jeu, seront peut-être encore occupés avec, justement, Armored Core VI, et que le grand public attendra aussi Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, qui sera lui disponible une petite semaine plus tard seulement.

Et l’on n’a pas évoqué PayDay 3, prévu pour le 21/09. Et le portefeuille des joueurs qui a lui aussi ses limites, tout comme leur agenda en cette rentrée.

Une situation qui devrait finir par se tasser ? Hélas (ou heureusement, c’est selon) non : moins d’un mois après la sortie de l’extension du jeu de CD Projekt, ce sont deux megahits garantis qui sortent là encore en même temps : Spider-Man 2 sur PS5 et Super Mario Bros. Wonder sur Switch, tandis que Sonic SuperStars, le retour de Sonic en 2D, sera sorti à peine quelques heures auparavant, le 17/10. Une période où il sera encore difficile d’exister pour n’importe quel autre jeu vidéo un tant soit peu grand public.

Puis la fin octobre verra paraître Alan Wake 2, Metal Gear Solid Collection ; en novembre, Call of Duty: Modern Warfare 3 devrait occuper le terrain, mais sera loin d’être la seule grosse sortie, avec aussi le jeu Goldorak, le prochain Yakuza/ Like a Dragon, Super Mario RPG Remake ou encore Persona 5 Tactica…

Le jeu vidéo dans l’impasse

Quel espace cela nous laisse-t-il pour la découverte ? Les nouveaux modes de consommation du jeu vidéo (cloud gaming, catalogue par abonnement…) nous permettent aussi de flâner, de papillonner de titre en titre espérant découvrir ça ou là une pépite insoupçonnée… Une pratique à laquelle nous nous adonnons volontiers entre les sorties de deux gros jeux attendus. Mais si les grandes licences ne nous offrent plus ce loisir…

Quel espace, aussi, restera-t-il aux jeux qui ne disposent pas des moyens des machines de guerres que sont les AAA, voire AAAA ? La presse spécialisée disparaissant lentement au profit des influenceurs, les mêmes titres qui auront leurs affiches un peu partout en ville ou sur internet se verront traiter par les YouTubeurs les plus populaires, ne laissant guère que des miettes aux éditeurs ne disposant pas de budget com’ assez important.

Une constatation qui se retrouvera aussi du côté des joueurs. On le disait, le portefeuille de ces derniers n’est pas extensible, et on ne blâmera personne de vouloir découvrir Starfield et les promesses du DLC de Cyberpunk 2077. En quel cas, il est possible que le budget de ces joueurs ne leur permette pas forcément de s’essayer à, par exemple, Lies of P (surtout s’ils gardent aussi quelques dizaines d’Euros pour les Mario ou Spider-Man à venir…).

Une situation qui pourrait aussi avoir des conséquences désastreuses pour les studios, avec des ventes en deçà des attentes, et les problèmes financiers que cela pourrait entraîner. C’est justement ce contexte trop concurrentiel qui, malgré de bons résultats, a poussé Mimimi Games (Shadow Tactics, Shadow Gambit…) à la fermeture. Après l’Indiepocalypse, l’AAApocalypse ?