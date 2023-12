Joyeux Noël avec Street Fighter 6 !

Pour cette saison, le VS. fighting de l’année (on empiète un peu sur les Game Awards, mais de notre point de vue, il n’y a absolument pas photo !) continue de se montrer dynamique, et apporte pas mal de contenu.

Une nouvelle salve de costumes est ainsi proposée pour chacun des personnages disponibles au lancement du jeu (oui, cela exclut AKI et Rashid), élégants ou délirants selon les combattants. On note par exemple le skin « peluche » de Blanka, reprenant le design du jouet à son image déjà vu dans le jeu, le « pilou-pilou » de Juri (!), l’impressionnante robe (de mariée ?) de Marisa, ou encore la tenue « casual » de Chun-Li, qu’on n’a pas l’habitude de voir apprêtée pour un entretien d’embauche… !

Si les costumes sont plutôt réussis, la mauvaise nouvelle viendra du moyen de les obtenir, puisqu’il faudra passer par la case « paiement ». Il est loin le temps où l’on gagnait des personnages et des skins en jouant… Chacun de ces costumes est proposé à 300 Fighter Coins, ce qui est assez pervers puisque le premier palier d’achat de Fighter Coins se situe à 250, et obligera ainsi le joueur souhaitant obtenir le costume supplémentaire pour son personnage préféré à acheter plus de Fighter Coins que nécessaire, et à payer le prix de deux costumes…

Côté bonnes nouvelles, les détenteurs du Fighting Pass ont reçu des équipements d’avatar saisonniers pour habiller leur personnage en Père Noël, de nouveaux morceaux de musique, et surtout l’ajout de Puzzle Fighter II dans la salle d’arcade du Hub ! L’actu du jeu se passe aussi sur la scène esport, avec la Capcom Cup X : ce week-end, les meilleurs joueurs français vont essayer de se qualifier pour la phase finale du tournoi. Et depuis le 17 novembre, c’est la Street Fighter League Pro-Europe qui occupe les joueurs chaque vendredi. La compétition peut être suivie sur la chaîne YouTube de Capcom France ou sur la chaîne Twitch CapcomFighters2.

Enfin, Street Fighter s’illustre encore dans un clip animé à travers une collaboration avec Spy X Family à l’occasion de la sortie du film Spy X Family Code: White. Comme pour la collaboration avec les Tortues Ninja, ce partenariat permettra de récupérer des objets in game à partir du 9 janvier prochain.